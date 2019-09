Empresario dice que pagó US$13 mil en sobornos a Peirano e Hinostroza

Por Carlos Neyra



El empresario Miguel Oyola López está recluido en el penal Sarita Colonia del Callao cumpliendo una condena de siete años por contrabando. En el 2008, fue acusado de haber importado tres vehículos de Japón sin pagar impuestos, pese a que –según él– existe un registro de pagos a través de una carta-garantía que presentó a la Sunat. Para la fiscalía, él es una pieza clave del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Comercio accedió en exclusiva a las cartas que escribió Oyola desde el penal en las que afirma que, en el 2010, pagó sobornos a los expresidentes de la Corte Superior de Justicia del Callao César Hinostroza y Daniel Peirano a cambio de que agilizaran los trámites legales para liberar 947 autos usados –de su empresa MGM Trading– que estaban retenidos en el puerto de Islay, en Arequipa. Ello a pesar de que la ley prohíbe la importación de vehículos con más de cinco años de antigüedad.

Más de la mitad de los automóviles que estuvieron inmovilizados le pertenecían a César Cataño, investigado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

—Una flota retenida—

En agosto del 2009, David Arcondo, quien era socio de Oyola en distintos consorcios que formaron para importar vehículos desde Japón, presentó una medida cautelar en el Segundo Juzgado Civil del Callao (SJCC) para recuperar la flota de automóviles que estaba inmovilizada por mandato judicial.



El Comercio accedió a un voluminoso expediente judicial de 6.500 páginas del archivo de la corte del Callao que contiene, entre otros documentos, la medida cautelar presentada por Arcondo, en la que solicita liberar los vehículos usados a sus propietarios Oyola y Cataño.

Según afirmó Oyola, en el 2009, un conocido suyo le presentó al suspendido juez superior Daniel Peirano, quien en ese entonces era el presidente de la corte del Callao. El 11 de diciembre de ese año y el 5 de enero del 2010, la jueza Dora Carhuamaca, titular del SJCC, emitió dos resoluciones judiciales que permitieron que la flota vehicular completa ingrese al país.

“A Daniel [Peirano], David [Arcondo] y yo [Oyola] le entregamos una camioneta Honda de color verde plata y en su despacho de la presidencia [de la corte del Callao] le entregué US$10.000 como pactamos”, declaró a este Diario desde su celda.



“Daniel Peirano pidió que se haga la transferencia [de la propiedad] del vehículo Honda en el acto y que él se encargaba de buscar la persona para la transferencia”, añadió Oyola a El Comercio.

De acuerdo a los registros de compraventa de vehículos, Arcondo vendió una camioneta Honda CR-V de color verde a Jesús Gutiérrez Cárdenas, de ocupación taxista, el 4 de marzo del 2010, por US$8 mil.

Oyola precisó que, tras la emisión de los referidos fallos de la jueza Carhuamaca que permitieron liberar su flota, entabló una relación amical con Peirano.

—El pedido a Hinostroza—

En otro momento de su relato a este Diario, Oyola aseguró que también entregó un soborno al exjuez supremo César Hinostroza, quien en el 2010 sucedió a Peirano como presidente de la corte del Callao.



“Hinostroza me llama [cuando era presidente de la corte] […]. Nos reunimos en el restaurante de la corte [del Callao]. Estuvo enterado del proceso y me dice: ‘Yo me encargo de reforzar al juez’. Yo le pregunto: ‘¿Seguro?’. Y me lo aseguró: ‘Ya, tú me das tu cariño’, porque él solo iba a hablar muy aparte sin entrometerse. Ese proceso lo llevaba Daniel Peirano. Hinostroza me dice que tiene que pagar la universidad de su hija. Es así que le ofrecí US$3 mil para que reforzara al juez. Lo hizo y le pagué”, detalló Oyola.

Este Diario pudo confirmar que el fiscal supremo provisional Jesús Fernández ha tomado la declaración de Oyola, luego de abrir una investigación a Peirano y a otros por las resoluciones emitidas por la magistrada Dora Carhuamaca. Los fallos de la jueza coinciden con las fechas en las que el recluido empresario y su exsocio habrían pagado a los magistrados investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El exempresario manifestó a El Comercio que teme represalias por esta denuncia: “Mi vida corre peligro. Ya han intentado matarme dándome veneno y las autoridades del INPE no hicieron nada”, señaló.

—Descargos—

En diálogo con El Comercio, Peirano negó haber recibido dinero y una camiones a cambio de favorecer a Oyola. Confirmó que posee una camioneta con las características descritas por el testigo, pero sostuvo que la compró “mucho después de ese suceso y acredité cómo la había comprado con mis ahorros del Banco de la Nación y se lo hice saber a la OCMA […]. Con relación a la recepción del dinero, eso es totalmente falso”.



Sin embargo, en los Registros Públicos aparecen cuatro vehículos a su nombre, aunque ninguna camioneta CR-V de color verde.



Sobre las resoluciones de la jueza Carhuamaca, señaló que la responsabilidad de los fallos recae en otros funcionarios. “[Fue] de un secretario [del SJCC], quien estuvo maniobrando y a esa doctora [Carhuamaca] que le pusieron una medida disciplinaria y la sacaron”, indicó.



Sobre el taxista Jesús Gutiérrez, Peirano confirmó que lo conoce, desde “hace muchos años” y refirió: “Es el que le hace taxi a mi mamá”. Según el registro telefónico de Gutiérrez, al que accedió este Diario, ambos se comunicaron en 425 ocasiones. El suspendido juez le devolvió la llamada en otras 40 ocasiones, pero negó que estuviera involucrado en el caso. “Es el que le hace taxi a mi mamá”, reiteró.

Por su parte, César Cataño negó que haya sido parte de este caso ni que necesitara una medida judicial. “No conozco a ninguna de las personas que me ha mencionado”, respondió.

Este Diario se comunicó con la secretaria de Arcondo y familiares de Carhuamaca, pero no respondieron. El taxista Jesús Gutiérrez y Joel Macera, abogado de César Hinostroza, tampoco contestaron las llamadas ni mensajes.

CRONOLOGÍA



19/8/2009

David Arcondo, exsocio de Miguel Oyola, presentó una medida cautelar ante la Corte Superior de Justicia del Callao para liberar una flota de autos usados retenidos en Arequipa.



11/12/2009

La jueza Dora Carhuamaca, de la corte del Callao, emite una resolución disponiendo la entrega de la flota.



5/1/2010

Carhuamaca emite la segunda resolución a favor de Arcondo. Trece días después, emite un tercer fallo en el mismo sentido.



4/3/2010

Arcondo transfiere una camioneta a Jesús Gutiérrez, taxista de la familia del suspendido juez Daniel Peirano.