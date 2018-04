El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, consideró que las razones usadas por el juez Richard Concepción Carhuancho para dictar la orden de prisión preventiva contra el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, “no eran sólidas y no habían respetado los parámetros constitucionales”.

Blume defendió el fallo que dio su institución el último jueves y que deja sin efecto la prisión preventiva que cumplen Humala y Heredia desde julio último. Explicó en el programa “Reporte semanal” que los liberaron porque el proceso de cambio de la orden de comparecencia a prisión preventiva “adolecía de una serie de fallas”.

El magistrado del TC reiteró que las pruebas presentadas por el ex presidente y la ex primera dama no fueron tomadas en cuenta.

También indicó que existe una campaña contra el TC y que se está difundiendo la idea de que el colegiado está “dinamitando el sistema anticorrupción”.

Expresó que la lucha anticorrupción se tiene que hacer en el marco de la Constitución y respetando los derechos fundamentales.

Blume evitó cuestionar al Poder Judicial por la demora en emitir la orden de excarcelación de Humala y Heredia.

En tanto, Alberto Otárola, uno de los abogados de Humala, criticó que el “burocratismo perverso” del sistema judicial esté retrasando la liberación de su defendido, pese a que el TC ordenó el último jueves revocar su prisión preventiva.

Otárola, ex ministro de Defensa, sostuvo que mantener a una persona privada de su libertad sin orden judicial y contra su voluntad en un determinado establecimiento linda con el delito de secuestro. Por ello, exigió la liberación de la pareja lo antes posible.

El jueves de la semana pasada, el Tribunal Constitucional resolvió por cuatro votos contra tres, declarar fundado el hábeas corpus que presentó la pareja y anuló la orden de prisión preventiva por 18 meses que venían cumpliendo.

Hasta ayer, los Humala continuaban en prisión debido a que el INPE aún no recibe del Poder Judicial el expediente del TC. Se estima que recién hoy serían excarcelados.