La fiscal Lourdes Morales Benavente abrió hoy una investigación preliminar contra el exministro de Defensa Daniel Mora, luego de que el último jueves se conociera que su esposa Lilia Jaureguy le interpuso, en marzo del año pasado, una denuncia por violencia familiar. La mujer afirmó que el exparlamentario le fracturó la nariz y la pateó en el suelo.

Según el parte policial que recoge la denuncia de Jaureguy, al que El Comercio tuvo acceso, el 19 de marzo del 2019 ella recogió a sus nietas del colegio y, al retornar a casa, se le pinchó una de las llantas del carro. “Llegué a mi casa y lo guardé así en el estacionamiento. Al día siguiente, mi esposo se percató del hecho y empezó a reclamarme, diciéndome que no toque sus cosas, inútil, irresponsable”, detalla el testimonio.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme que me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, agrega Jaureguy, quien además dice que Daniel Mora le ordenó que no usara los vehículos porque no eran suyos.

Según fuentes de El Comercio, Morales Benavente, quien integra el Segundo Despacho de Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en delitos de violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima, tiene previsto citar a Daniel Mora y a su esposa en los próximos días, una vez sean notificados.

También, de acuerdo a las mismas fuentes, ha solicitado a la comisarían de San Borja le remitan copias certificadas de la denuncia interpuesta por Jaureguy, el parte policial y la declaración de la agraviada.

Daniel Mora renunció a su candidatura al Parlamento y también el Partido Morado, que lidera el economista Julio Guzmán, la tarde del jueves.

Guzmán anunció el viernes que su partido solicitó de manera formal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el retiro de la postulación de Mora.

“Conocido el caso de Daniel Mora inmediatamente exigimos su renuncia a su candidatura. Hoy hemos solicitado formalmente su retiro ante el JNE. Nuestro compromiso contra la violencia hacia la mujer requiere de la toma firme de decisiones”, tuiteó Guzmán a más de un día de que se hiciera pública la denuncia contra el exministro.

El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro, Luis Carrasco, admitió que dicha instancia estaba imposibilitada de excluir a Mora como candidato al Congreso porque el plazo había vencido (el 27 de diciembre) antes de conocerse que tenía una denuncia por violencia familiar.

También refirió que el Partido Morado no ha presentado ningún documento al JEE Lima Centro para oficializar el retiro de Daniel Mora y solo ha entregado un escrito donde solicita dicha medida.

"Para solicitar el retiro hay una formalidad, se tienen que presentar los documentos que acrediten cómo se adoptó el acuerdo, que tiene una propuesta previa y si esa propuesta se acogió o no. Eso no se ha anexado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tampoco se trata de atribuirle responsabilidad al Jurado Electoral", aseveró en Radio Nacional.

Una tardanza de 300 días

Jaureguy relató el domingo en el programa Punto Final que luego de acudir a la comisaría la derivaron al Centro Emergencia Mujer (CEM) de San Borja. “Ahí muy amablemente conversé con un abogado de oficio y le firmé un documento para que me represente. A partir de ese momento ya no pasó nada”, contó.

Según informó hoy el Ministerio de la Mujer, en el CEM se le brindó soporte legal, se gestionó terapia sicológica en el Centro de Salud ‘Todos los Santos’ y medidas de protección.

Pero no fue hasta cinco meses después, el 15 de agosto del 2019, cuando el CEM solicitó que “se remitan a la brevedad los actuados a la Fiscalía Especializada en Violencia de Lima, a efectos de que prosiga el trámite en el ámbito penal”.

“Ese es un tiempo excesivo”, señaló la abogada Violeta Bermúdez Valdivia, especialista en derecho de las mujeres, en diálogo con El Comercio. Explicó que el Ministerio de la Mujer debió verificar mucho antes que el caso ya estaba en manos de la fiscalía.

Desde la denuncia de Jaureguy pasaron 20 días para que el Octavo Juzgado de Familia de Lima dispusiera medidas de protección, y recién el jueves último –según informó el Ministerio de la Mujer- se remitieron los actuados a la Fiscalía Especializada en Violencia de Lima para que prosiga el trámite en el ámbito penal.

Es decir, el caso llegó a manos de la Fiscalía Especializada en Violencia de Lima solo después de que se hiciera público.

El Comercio informó la semana pasada que el Poder Judicial no remitía el expediente a la fiscalía por exceso de carga procesal. El 13 de enero, por ejemplo, según resolución judicial a la que accedió este Diario, el juzgado dirigido por la juez Leidi Olivia Díaz recogió un informe expedido por su especialista en el que se indica que el expediente referido a Daniel Mora, “se encuentra pendiente de ser remitido a la Fiscalía, a fin de que actúe de acuerdo a sus atribuciones, tal como se ha ordenado mediante resolución”.

Según el especialista, existía un atraso de tres meses en el área de notificaciones y a ello se sumaba la falta de notificadores. Solo existía uno para todos los casos del despacho. Por ello, el 4 de octubre se designó a una segunda notificadora.

La abogada Bermúdez explicó, de acuerdo a la Ley 30364, el caso se debió reportar ante el juzgado de familia y ante la fiscalía especializada en simultáneo.

Más de 300 días después de acudir a la comisaría para denunciar a su esposo de violencia familiar, y aún con un largo camino legal que recorrer, Jaureguy ratificó ayer el relato que dio ante los efectivos de la PNP en San Borja.