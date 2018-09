Fiscales del Caso Lava Jato alistan interrogatorios en Brasil

El nuevo Equipo Especial del Caso Lava Jato tiene la próxima semana en Brasil su primer desafío: interrogar a los ex ejecutivos de Odebrecht en el Perú Ricardo Boleira, Antonio Nostre y Renato Ribeiro Bortoletti.

También buscará conseguir documentos relacionados con los pagos de sobornos—reconocidos por la empresa— a funcionarios peruanos por obras emblemáticas (como la línea 1 del metro de Lima y la Vía de Evitamiento del Cusco). Asimismo, sobre las presuntas coimas que habrían entregado al ex presidente Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur (sobornos que han sido negados por el ex mandatario), y los pagos por asesorías que la constructora brasileña hizo a la empresa unipersonal Westfield, de propiedad del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, entre otros casos. Sobre este último caso, el ex jefe del Estado ha negado cualquier tipo de irregularidad.

(Gráfico: El Comercio)

—La agenda—

El miércoles 12 de setiembre, a las 9 de la mañana, Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht en el Perú (entre el 2013 y el 2016), quien reemplazó en el cargo a Jorge Barata, será el primero en declarar ante el fiscal Germán Juárez sobre todo lo relacionado con el ‘club de la construcción’. Ese mismo día, por la tarde, el ex ejecutivo será interrogado por la fiscal Norma Geovana Mori sobre una carpeta de colaboración eficaz.

Casi en simultáneo, a las 2 de la tarde, el fiscal José Domingo Pérez recogerá el testimonio de Carlos Nostre Junior, ex director del contrato de la línea 1 del metro de Lima. El mencionado ejecutivo se ha comprometido a brindar todos los detalles sobre los presuntos sobornos que la empresa habría pagado a los miembros del comité de licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima y precisar si otras autoridades peruanas participaron en ese concurso público. El fiscal Pérez además indagará si Odebrecht tuvo intervención en la emisión del Decreto de Urgencia 032 sobre el metro de Lima, que fue firmado en febrero del 2009, en el segundo gobierno del ex presidente Alan García, quien ha negado haber recibido cualquier pago irregular de Odebrecht.

José Domingo Pérez también tiene programado interrogar a Carlos Nostre sobre los presuntos sobornos por US$20 millones que se le habrían pagado al ex presidente Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Otro caso emblemático que se verá o en esa misma diligencia está relacionado con los pagos de asesorías que hizo Odebrecht a la empresa unipersonal Westfield –de propiedad del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski– mientras este se desempeñó como ministro en el gobierno de Toledo.

El segundo y último día de interrogatorios será el jueves 13 de setiembre a las 9:30 de la mañana (hora de Brasil). El fiscal Germán Juárez tomará el testimonio a Renato Ribeiro Bortoletti, ex director de Contratos de Odebrecht y representante del Consorcio Vías Cusco (Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción y Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú) sobre los presuntos sobornos que pagó la constructora al ex presidente regional del Cusco Jorge Acurio Tito (y que este niega haber recibido) por la licitación del proyecto de mejoramiento de la avenida Evitamiento de la ciudad imperial. La investigación por los bonos soberanos del Ministerio de Economía y Finanzas que se utilizaron en el financiamiento de la obra vial del Cusco será tomada en cuenta en este último interrogatorio.