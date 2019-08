Fiscalía abre investigación a Úrsula Letona por presunto tráfico de influencias

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso abrir una investigación preliminar a la congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico.

La investigación responde a la difusión de audios de una conversación en la que Letona, cuando ejercía como abogada y no era parlamentaria, habría ofrecido gestionar la revocación de una resolución del Ministerio de la Producción.

►Fuerza Popular decidió quiénes presidirán sus comisiones en el período 2019-2020

►Congresistas de Fuerza Popular visitaron a Keiko Fujimori en penal en días claves

La investigación preliminar será por 60 días. En ese plazo, la fiscalía recogerá la declaración indagatoria de Letona y solicitará información al Ministerio de la Producción y a la Comisión de la Producción del Congreso, entre otras diligencias.

La condición de Letona es de coinvestigada, junto al ex congresista Daniel Abuggatás. En conversación con El Comercio, este último afirmó que colaborará con las diligencias.

Resolución del Ministerio Público

“Por supuesto que voy a colaborar con la investigación. No tengo nada que ocultar. No hubo ninguna gestión, ninguna acción ni absolutamente nada que me involucre”, dijo.

En tanto, Letona se comprometió a responder en breve a este Diario.

La investigación busca determinar si Letona, quien se desempeñaba como abogada del estudio jurídico Echecopar, ofreció ejercer influencias entre altos funcionarios públicos, entre ellos el excongresista Abuggatás, a favor de Pesquera Mar SAC, a solicitud de uno de los accionistas de esa empresa en el 2012.