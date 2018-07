Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para juez Walter Ríos

Diego Chirinos/ Karem Barboza

El Ministerio Público adoptó hoy las primeras acciones penales en contra del ex presidente de la Corte del Callao Walter Ríos. El fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, de la fiscalía contencioso administrativa, pidió 36 meses de prisión preventiva en contra del magistrado involucrado en una presunta red de tráfico de influencias en el sistema de justicia.

La solicitud de Fernández Alarcón se da en el marco de la formalización de una investigación preparatoria en contra de Ríos y fue presentada ante la Corte Suprema.

El vocal supremo instructor Luis Zevallos Vega será el encargado de analizar el pedido realizado por el Ministerio Público. El Poder Judicial dispone de 48 horas de plazo para convocar dicha audiencia.

Para el Ministerio Público, el ex juez Walter Ríos forma parte de una organización criminal vinculada a la designación tanto de jueces como fiscales desde el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Según el informe final de la Fiscalía Suprema de Control Interno, el ex presidente de la Corte del Callao incurrió en los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, la defensa de Ríos argumentó que estas tipificaciones "no se cumplirían" en el caso del ex magistrado.

"El catálogo de delitos que postulan no se cumple. Además, centrándonos en la materia concreta, el señor Ríos tendría que presentar peligro de fuga u obstaculización para que dicten la prisión preventiva. Las solicitudes de aportación de medios dan cuenta de su voluntad de sometimiento a la investigación", sostuvo el abogado de Ríos en declaraciones a Canal N.

Por ahora, el ex juez Walter Ríos permanecerá en la carceleta del Poder Judicial a la espera de la audiencia en la cual se confirme o no la prisión preventiva solicitada en su contra.