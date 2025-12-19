El presidente José Jerí recibió distintas condecoraciones de parte de instituciones armadas y del Comando Conjunto en su calidad de jefe supremo. La ceremonia se desarrolló en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Según informa la Presidencia de la República, las distinciones que recibió fueron la condecoración FAP “Orden Capitán Quiñones” y la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico, la condecoración “Orden Gran Almirante Grau” y la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval, así como la condecoración “Orden Militar Francisco Bolognesi” y la medalla Mariscal Eloy Ureta Montehermoso.

El presidente de la república, José Jerí, recibió la condecoración por las instituciones armadas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la defensa, la seguridad y el fortalecimiento institucional del país. 🇵🇪 pic.twitter.com/LnEErNgU5Z — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 19, 2025

Dichas condecoraciones se otorgan principalmente por servicios excepcionales y meritorios en beneficio de las Fuerzas Armadas, así como para reconocer acciones excepcionales o por representación institucional en beneficio de la patria.

En la ceremonia participaron el ministro de Defensa, César Díaz; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda; el comandante general del Ejército, César Briceño; el comandante general de la Marina de Guerra, Javier Bravo de Rueda; el comandante general de la Fuerza Aérea, Raúl Contreras; entre otras autoridades militares.