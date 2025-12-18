El presidente de la República, José Jerí, aseguró este jueves que el Poder Ejecutivo mantendrá una línea de trabajo orientada al fortalecimiento de una política de integración transfronteriza como base para el desarrollo conjunto con los países vecinos.

El mensaje fue pronunciado durante la ceremonia de clausura del año lectivo de la Academia Diplomática del Perú y la incorporación al Servicio Diplomático de la República de los alumnos de la promoción N.° 63 “Embajador José Antonio García Belaunde”, realizada en el Palacio de Torre Tagle.

En su discurso, el mandatario remarcó la continuidad de la política exterior del Gobierno y subrayó su carácter estratégico. “Expreso hoy claramente y sin dubitaciones el irrenunciable compromiso de seguir trabajando con firmeza en el fortalecimiento de nuestra política exterior”, afirmó ante las nuevas promociones de diplomáticos.

Jerí señaló que este esfuerzo se concentrará en áreas consideradas prioritarias, como la diplomacia ambiental, con especial atención a la lucha contra el cambio climático y la defensa de la Amazonía.

Asimismo, destacó la importancia de impulsar la diplomacia científica y cultural como herramientas para proyectar al país en el ámbito internacional y mostrar su capacidad de innovación y su legado histórico.

El jefe de Estado también resaltó el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores como representante del Perú en espacios multilaterales.

“Quiero destacar también el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores como la voz del Perú en instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU), el Foro APEC, entre otros espacios internacionales. Además, es la institución protectora y de apoyo a nuestros connacionales en el exterior salvaguardando nuestros principios de política exterior, desde la defensa de la democracia hacia el respeto del derecho internacional”, sostuvo.

Finalmente, el presidente dirigió un mensaje a los nuevos servidores públicos, a quienes exhortó a desempeñar sus funciones con compromiso con el país.

“El Perú, nuestro gobierno y todos confiamos en ustedes. Vayan y pongan todo su talento al servicio de la nación, más aún porque nuestro país siempre se ha caracterizado y se seguirá caracterizando por tener buenos representantes formados por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, puntualizó.