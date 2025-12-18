El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo estar tranquilo ante los anuncios de denuncias constitucionales contra su institución, así como otras medidas que buscan revertir la decisión de declarar nulas las elecciones primarias de Acción Popular.

“Estamos totalmente tranquilos porque, como pleno del JNE venimos trabajando con total independencia, transparencia e imparcialidad respecto a todos los competidores. Eso se debe respetar. No se debe olvidar que la máxima autoridad en materia electoral es el JNE”, señaló ante la prensa.

Luego de participar en la firma del Pacto Ético Electoral, Burneo expresó su seguridad en que la anunciada denuncias constitucional contra el JNE será votada respetando el marco constitucional.

“Venimos trabajando con total independencia, arduamente y así va a ser nuestra guía de trabajo en todo el 2026 y lo que venga en los próximos años”, insistió.

Edmundo del Águila, exsecretario general de Acción Popular, presentó una demanda de amparo contra el pleno del JNE para revertir la anulación de las elecciones primarias de su partido por indicios de fraude en la designación de delegados.

A esto se suma el anuncio que hizo el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular) de una acusación contra Burneo. “Si no se respeta la Constitución, más allá de que haya o no plazos, esa persona, en este caso el señor Burneo, ha infringido la Constitución y por ende será procesado ante las instancias pertinentes por ese agravio”, dijo ante la prensa.