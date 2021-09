Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo se reunió la noche del martes con miembros de la bancada de Acción Popular, en Palacio de Gobierno. Uno de los temas tratados fue la labor del Banco Central de Reserva (BCR) y de su titular, Julio Velarde.

Temprano, en declaraciones para canal N, el congresista Edwin Martínez (Acción Popular) dijo que el presidente Pedro Castillo “dejó entrever cierta inclinación para remover a ciertos funcionarios y pareciera que dentro de ellos estaría el presidente del BCR”.

“Hay propuestas para cambiar a muchos funcionarios en la administración del Gobierno y claramente refirió al señor Julio Velarde. Eso a mí me genera mucha incomodidad”, señaló.

El Comercio consultó con los congresistas de Acción Popular José Arriola y Darwin Espinoza que participaron en la reunión con el presidente Pedro Castillo. Ambos marcaron distancia de lo declarado por su colega.

José Arriola señaló que “en ningún momento” mencionó que Velarde había sido descartado para continuar al frente del BCR y señaló que el mandatario les pidió que como Congreso definieran a las personas que faltan para el directorio.

“ No, él dijo que estaba en evaluación los integrantes del directorio por parte del gobierno . En ningún momento lo ha descartado [a Velarde]. El presidente en ningún momento ha dicho que a Velarde lo tiene descartado. Sí manifestó que le había preguntado a qué se debía el alza del dólar, y él manifestó que se debía a causas externas, al aumento de los precios en varios países, a los productos que se importan habían tenido un incremento en los precios internacionales y debido al ruido político del país”, detalló.

Mientras que Espinoza se mostró sorprendido por las afirmaciones de Martínez y señaló que él no entiendió que el presidente Castillo haya señalado que fuera a “cambiar a Velarde”.

“Yo no entendí eso. Entendí que había conversado con él [Velarde] para ver la forma de parar el alza del dólar y la estabilidad de los productos de la canasta familiar. Velarde le había dicho que estaba trabajando en eso para poder estabilizar y bajar el precio, y que hay mecanismos técnicos para eso. No entendí que haya afirmado que vaya a cambiar a Velarde . (...) Me ha sorprendido la declaración de Edwin, que ha sido a título personal”, expresó Espinoza.

El directorio del BCR tiene siete miembros. El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos a su presidente. El Congreso los ratifica y designa a los tres restantes, según precisa el artículo 9 de la citada norma. Los directores son nombrados por un período de cinco años.

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica del BCR, el “directorio se renovará a partir del 28 de julio del año en que haya elecciones generales y necesariamente dentro de los treinta primeros días de iniciada la primera legislatura ordinaria. Este plazo rige tanto para la designación y ratificación del presidente del Banco como para la designación del resto de directores”.

El 31 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, se pronunció sobre la situación de Julio Velarde. “El presidente del directorio lo debe nombrar el Poder Ejecutivo, quien debe ser ratificado por el Congreso. Esto es importante tener en cuenta porque lo más importante para nosotros es tener un directorio junto con un presidente, Julio Velarde, que tengan una buena función de estabilidad monetaria, que puedan protegernos frente a este problema de la inflación que es tan crítico”, dijo Francke en conferencia de prensa.

El 15 de agosto, el mandatario Pedro Castillo se reunió con Julio Velarde y precisó que durante el encuentro se abordaron “importantes medidas” que el BCR tomará.

El titular del MEF, @pedrofrancke, y yo nos reunimos con el presidente del @bcrpoficial, Julio Velarde, con quien dialogamos sobre las importantes medidas que la institución viene tomando y tomará dentro de su rol como agente crucial en la estabilidad de nuestra economía. pic.twitter.com/4CT8NmfOsh — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 14, 2021