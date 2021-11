El ministro de Salud, Hernando Cevallos, dijo que si se confirma que el secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, pidió a los excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea (FAP) que ascienda a oficiales de manera irregular, debería renunciar.

“Creo que de comprobarse efectivamente lo que señalan los medios de comunicación, (Bruno Pacheco) se habría tomado atribuciones que no le corresponden”, dijo en declaraciones a Canal N la tarde del sábado 13 de noviembre.

“[Si se comprueba, ¿estaría de acuerdo con al renuncia de Bruno Pacheco?] Por supuesto. No me cabe la menor duda. El presidente ya lo ha dicho. De comprobarse estos hechos, que cualquier persona implicada no se mantenga en su cargo. Tiene que salir, es lo que corresponde”, añadió.

Hernando Cevallos aseguró que Pedro Castillo ha dicho que cualquier implicado en afectar las Fuerzas Armadas debe dejar su cargo. (Canal N)





Los generales pasados al retiro José Vizcarra, del Ejército, y Jorge Chaparro, de la FAP, dijeron ante la prensa y ante la Comisión de Defensa del Congreso que recibieron presiones para ascender de manera irregular a diversos oficiales por parte del ministro de Defensa, Walter Ayala, así como del secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Debido estas versiones, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Ayala y Pacheco y otros que resulten responsables por presuntos delitos cometidos al buscar interferir en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“La posición del presidente es que de ninguna manera acepta que haya interferencias sobre las Fuerzas Armadas. Sobre el señor Pacheco, lamenta mucho que haya incurrido en declaraciones con altos mandos y que él de ninguna manera autoriza este tipo de hechos”, aseguró el ministro Cevallos, al responder sobre cuál es el ánimo del jefe del Estado, Pedro Castillo, ante estas acusaciones.

