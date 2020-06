El exárbitro Horacio Cánepa -investigado en el caso Lava Jato- afirmó a El Comercio que el crédito que su estudio de abogados ha recibido a través del programa Reactiva Perú del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no es ilegal.

Cánepa es uno de los árbitros que viene siendo investigado dentro del Caso Lava Jato por presuntamente haber recibido pagos ilícitos de parte de la empresa Odebrecht , para que falle a su favor en los procesos arbitrales que seguía con el Estado Peruano.

“Todo está de acuerdo a Ley, es un crédito no es un regalo de nadie. No tiene nada de malo", remarcó tras señalar que Reactiva Perú fue creado para "todas las empresas que funcionan, para que no quiebren”.

En la lista publicada por el Ministerio de Economía, se enumera las empresas a las que se les ha emitido los certificados de créditos.

Según dicha relación, el crédito otorgado al Estudio Horacio Cánepa EIRL., asciende a S/32,496 mil y la cobertura es de S/30,871 mil.

Sobre los cuestionamientos del crédito aprobado y su investigación por casos de corrupción, Cánepa sostuvo que “no tiene nada que ver porque la investigación sigue su curso y el tema Reactiva tiene sus garantías”.

“Es un préstamo y el préstamo se paga (…) Así lo tengo que devolver yo. El Estado no le está regalando a nadie, le está prestando. Es el banco el que presta, no entiendo donde está lo ilegal”, replicó.

Negó que exista un contrasentido entre haber sido beneficiado por el Estado y el daño que habría generado a éste con los procesos arbitrales.

“¿Dónde está el contrasentido? No hay. Yo tengo tarjeta de crédito, ¿no puedo tener una tarjeta de crédito? Señorita, yo no hablo de contrasentidos, hablo de un tema legal”, concluyó.

La procuradora ad hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, informó a El Comercio que solicitará información al Ministerio de Economía y Reactiva Perú, sobre este y otros casos.

Resolución judicial sobre la investigación contra el abogado Horacio Cánepa.

