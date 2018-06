Investigación a ex presidentes: las diligencias pedidas por el fiscal

Con base en la declaración del ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata en febrero pasado, el fiscal José Domingo Pérez abrió investigación preliminar a los ex mandatarios Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos.

Las investigaciones sobre los supuestos aportes de la constructora brasileña a sus campañas políticas se realizan por separado en tres carpetas y por un plazo de ocho meses.

En el caso de Kuczynski, está incluida la embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente.

Avraham Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, también es investigado en el expediente de Toledo. El ex ministro del Interior Luis Alva Castro fue incluido en la pesquisa contra García, así como el Partido Aprista Peruano como persona jurídica.

Tras conocerse esta decisión, el líder aprista escribió en Twitter que “siempre” estará a disposición de la justicia. “Pueden investigar y reinvestigar 10 veces más mis ingresos, mi casa y mi oficina. Otros se venden, yo no”, publicó y remarcó que ni Marcelo Odebrecht ni Barata lo han mencionado.

Heriberto Benítez, abogado de Toledo, manifestó que su patrocinado estuvo “alejado” del financiamiento de su campaña en el 2011. Agregó que el congresista Carlos Bruce –quien fue jefe de campaña– y Dan On deben responder por los aportes.

En diálogo con este Diario, el abogado de Kuczynski, César Nakazaki, señaló que esta es una investigación “que estaban esperando”. “Vamos a apersonarnos y a contribuir con todo lo que el fiscal requiera”, respondió.

—El sustento—

La declaración de Barata es el sustento clave de la decisión del fiscal Pérez, según la disposición a la que accedió El Comercio.

En el caso de Toledo, el ex ejecutivo de Odebrecht aseguró que entregó US$700.000 para la campaña del 2011. Según Barata, el intermediario fue Dan On, quien solicitó y recibió el dinero.

“Al inicio de la campaña, el señor Toledo tenía una expectativa grande de ser presidente de la República. Eso se cayó rápidamente, uno o dos meses, no me acuerdo exactamene cuándo. Pero hubo nuestro compromiso y ese compromiso fue hecho”, manifestó Barata sobre las razones por las que decidieron aportar a esa campaña.

Sobre García, el ex jefe de la constructora en el Perú señaló que en el 2006 apoyaron al Apra con US$200.000 y que no lo hicieron con otra organización política. “No teníamos ni capacidad ni interés en aportar a todos los partidos”, contó. Afirmó que si aportaron fue por pedido de Alva Castro, a quien conocía “hace muchos años”.

De PPK, según la disposición fiscal, Barata manifestó que aportó a su campaña del 2011 con US$300.000 y que De la Puente fue la intermediaria. Dijo que el ex presidente “nunca le agradeció”. “Supongo que sí sabía [del aporte]”, añadió.

En los tres casos, indicó que fueron pagos no contabilizados.

—Diligencias—

Pérez ha solicitado una serie de diligencias, entre ellas requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles operaciones sospechosas de los investigados.

El fiscal también ha requerido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)que le remita a la brevedad todos los informes de ingresos y gastos sustentados por el Partido Aprista Peruano, Alianza por el Gran Cambio –organización con la que postuló PPK en 2011– y Perú Posible.

En la solicitud ha precisado que esta información debe incluir documentación original de los reportes de auditoría a los partidos, la contabilidad, así como la lista de los aportantes.

Asimismo, ordenó realizar un peritaje contable financiero del financiamiento de las campañas políticas investigadas.

-Declaración de Barata justifica que se inicie la indagación-

La declaración de Jorge Barata sobre el presunto aporte de Odebrecht a las campañas políticas de tres ex presidentes justifica que la fiscalía inicie una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, según manifestaron expertos penalistas consultados para esta nota.

El ex procurador Luis Vargas Valdivia explicó que para que un fiscal abra una indagación preliminar solo requiere que exista la “noticia de un delito”. En este caso, precisó, es la declaración de Barata.

“El objeto es determinar si esa noticia del delito puede convertirse en una investigación preparatoria. En esta primera etapa solo requiere esclarecer esa información”, señaló.

En la misma línea, el abogado penalista Carlos Caro aseguró que la decisión del fiscal Pérez tiene justificación porque en materia de lavado de activos, la Corte Suprema ha establecido que una investigación preliminar se puede iniciar con una “sospecha inicial”. “Que puede ser un testimonio”, agregó.

Respecto a la configuración del delito, ambos indicaron que el fiscal tiene el reto de probar que los ex presidentes conocían el origen ilícito del dinero.