Janet Sánchez: “Es irresponsable no investigar a Jorge del Castillo”

Janet Sánchez lamenta que la comisión que preside haya decidido archivar la denuncia contra su colega Jorge del Castillo por pagar el sueldo a una asesora que ya había cesado.

— ¿Cómo califica que la Comisión de Ética haya decidido por mayoría archivar esta denuncia?

Es una irresponsabilidad el no haber aceptado la investigación porque había un elemento concreto que ameritaba que sí se investigue. Si la asesora cesó o dejó de trabajar, o salió del país el 31 de diciembre [de 2018] no puede haber cobrado en enero por diferentes conceptos. Se podría entender en un congresista que no tenga experiencia, pero Del Castillo la tiene.

— ¿Qué infracción ética habría cometido Del Castillo?

Habría infringido algunos algunos principios del Código de Ética Parlamentaria como transparencia, honestidad, respeto al código. Ya puedo hablarlo libremente porque este caso prácticamente lo han mandado al archivo. ¿Había una infracción al código? Eso ameritaba una investigación.

— La secretaría técnica recomendaba una indagación preliminar. ¿Deberían ser vinculantes estas opiniones porque lo mismo pasó con la denuncia constitucional contra Pedro Chávarry por el deslacrado de una oficina?

Creo que sí deberíamos tomarlas en cuenta, respetar las decisiones del equipo técnico de cada comisión, pero la decisión ya la tomamos los miembros de la comisión.

— ¿Tiene sustento para usted el argumento del “error involuntario” que dio el legislador aprista?

Yo no he quedado muy satisfecha con sus explicaciones porque un día se pasa el reportaje [con la denuncia] y al día siguiente el congresista devuelve el dinero. ¿Qué hubiera pasado si no se publica esa denuncia?

— ¿No es suficiente que haya devuelto el dinero?

No. Acá ha habido una falta que creo ameritaba sea investigada a profundidad. ¿Por qué no se cesó a la señorita cuando correspondía hacerlo?

— Hay congresistas que no asisten a votaciones importantes como esta por estar de licencia, como el congresista Alberto Quintanilla.

Es importante que los miembros entiendan que esta es una comisión especial y prácticamente debe estar prohibido que falten porque hay decisiones que necesitan de su votación y para que conozcan los casos. ¿Te imaginas que yo falte tres veces consecutivas? A la cuarta sesión voy a estar perdida. Es irresponsable.

— ¿Es inmanejable para usted presidir Ética con este tipo de situaciones?

Ojalá no se vuelva a repetir porque tenemos que dar un mensaje a la población y hemos dado un mensaje negativo al no querer investigar. La población podría entender que blindamos a nuestros colegas, cosa que en la comisión no se ha dado. Es nuestro primer caso y esperamos que no se repita.

— ¿Espera que su bancada siga conduciendo Ética?

Tenemos la presidencia por dos años, hasta julio del 2020, a no ser que haya algún acuerdo diferente en Junta de Portavoces. Solo así nosotros daríamos un paso al costado. Si se dá la oportunidad de seguir nosotros encantadísimos de trabajar con la misma responsabilidad y objetividad.