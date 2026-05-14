Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Jorge del Castillo, excongresista y exministro del Partido Aprista, denunció en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, que están ocurriendo irregularidades en las elecciones primarias de su agrupación política hacia las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.
TE PUEDE INTERESAR
- ‘Los Operadores del Oriente’: Juez ordena rastrear billeteras de criptomonedas a red vinculada a congresista Francis Paredes
- Perú toca fondo: indicadores económicos, sociales y de gobernabilidad alcanzan su peor nivel en cinco años
- Roberto Sánchez niega postulación como regidor y habla ahora de posible homonimia
- Keiko Fujimori propone que se realicen tres debates con miras a la segunda vuelta presidencial
Seguir temas