Jorge del Castillo, excongresista y exministro del Partido Aprista, denunció en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, que están ocurriendo irregularidades en las elecciones primarias de su agrupación política hacia las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

Según comentó, en el Apra están en proceso de elegir a la lista de delegados para los comicios internos que se realizarán en las próximas semanas. Explicó que está la Lista 1 de personas allegadas al excandidato presidencial Enrique Valderrama, y la Lista 2 de opositores, entre ellos el propio Del Castillo.

“Han anulado la lista 2. Está peor que Corvetto, el Covertto del Apra ha hecho eso porque dicen que han renunciado tres miembros. La renuncia de los miembros no es causal de improcedencia de elección”, reclamó este jueves.

En esa línea, Del Castillo dijo que el Apra está atravesando una “crisis muy profunda” bajo la etiqueta de lo que calificó una “presunta renovación completamente falsa” porque mantienen mañas cuestionables y agravadas. “Eliminar una lista de compañeros es una infraternidad”.

Sin embargo, el excongresista reiteró que “el Apra nunca muere” y aseguró que al Perú no le conviene que su partido político desaparezca. “Es una doctrina, una forma de comportamiento que cuando se hace correcta y éticamente es absolutamente válida. Que haya un grupito que distorsiona las cosas, porque es un grupito, no significa que esto sea válido para el país ni para el Apra”, concluyó.