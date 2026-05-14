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Jorge del Castillo cuestionó que hayan eliminado la lista del sector que se opone a Enrique Valderrama en primarias del Apra. (El Comercio)
Jorge del Castillo cuestionó que hayan eliminado la lista del sector que se opone a Enrique Valderrama en primarias del Apra. (El Comercio)
Por Redacción EC

Jorge del Castillo, excongresista y exministro del Partido Aprista, denunció en “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, que están ocurriendo irregularidades en las elecciones primarias de su agrupación política hacia las Elecciones Regionales y Municipales del 2026.

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