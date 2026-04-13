Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El excongresista aprista Jorge del Castillo se pronunció luego de que el Partido Aprista Peruano al parecer no pasó la valla electoral en las Elecciones Generales 2026, lo que lo dejaría sin representación en el Congreso.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué le espera al Perú tras estas elecciones? ¿Qué retos enfrentará el próximo presidente?
- ¿Negoció en la sombra? Mensajeros y el rol secreto de Mojtaba Jamenei en la tregua entre Irán y EE.UU.
- Trump insiste en su amenaza de destruir la infraestructura energética de Irán si no alcanza un acuerdo
- Galaga ya había sido penalizada tres veces por la propia ONPE: los millonarios contratos de una empresa de solo 13 trabajadores en planilla
Seguir temas