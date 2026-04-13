Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge del Castillo revivió la histórica frase "El APRA nunca muere" y aseguró que el hecho de no haber pasado la valla significará una oportunidad para el partido. (Foto: Captura YouTube)
Jorge del Castillo revivió la histórica frase "El APRA nunca muere" y aseguró que el hecho de no haber pasado la valla significará una oportunidad para el partido. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

El excongresista aprista Jorge del Castillo se pronunció luego de que el Partido Aprista Peruano al parecer no pasó la valla electoral en las Elecciones Generales 2026, lo que lo dejaría sin representación en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: