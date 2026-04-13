El excongresista aprista Jorge del Castillo se pronunció luego de que el Partido Aprista Peruano al parecer no pasó la valla electoral en las Elecciones Generales 2026, lo que lo dejaría sin representación en el Congreso.

En entrevista con el programa “Siempre a las 8”, Del Castillo aseguró que este resultado no significa el fin del partido.

“Yo estoy muchos años fuera del Parlamento y eso no me saca de la política, y el APRA no ha muerto, esto es una incidencia, hemos pasado peores, inclusive”, afirmó.

Del Castillo consideró que la actual coyuntura debe ser asumida como una oportunidad para impulsar cambios internos.

“Creo que más bien es una oportunidad para hacer cambios necesarios”, señaló.

En esa línea, sostuvo que es momento de dar paso a una renovación generacional dentro del partido. “Tienen que entrar a la primera fila, con el respaldo mayoritario, las nuevas juventudes del partido. Hay jóvenes muy valiosos y yo los voy a apoyar decididamente”, remarcó.

Asimismo, reivindicó la histórica consigna aprista y subrayó la importancia de la permanencia en la política con bases sólidas.

“El APRA nunca muere, es una frase real. Espero que las nuevas organizaciones no sean aves de paso; si entran en la política, deben desarrollar una base ideológica y doctrinaria”, expresó.

Finalmente, Del Castillo agradeció a la militancia aprista por su respaldo, pese al resultado adverso en las urnas.