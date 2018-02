Jorge Barata no entregará documentación a la fiscalía peruana

Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, asegura que regresa a Brasil con la certeza de que, a menos que suceda una catástrofe, su defendido responderá las preguntas de los fiscales peruanos el próximo 27 y 28 de febrero en Sao Paulo. Sin embargo, lo hará con algunas restricciones.

La primera, según detalló Kauffman a El Comercio, es que Barata solo declarará como testigo en esta primera etapa, lo que implica que el ex directivo no entregará documentos vinculados a transferencias, contratos o correos electrónicos, como sí lo hizo ante la fiscalía brasileña en virtud de su acuerdo de colaboración eficaz con ellos.

“En este momento, solo se dará la declaración”, indicó Kauffman.



Para acceder a esas pruebas, la Fiscalía de Lavado de Activos tendría que solicitarlas vía cooperación internacional a Brasil. Aunque, según Kauffman, antes de ello será necesario firmar un acuerdo que garantice su uso “estrictamente” en los procesos por los cuales se solicitan y que no serán empleadas para incriminar a Jorge Barata.

"El señor Barata está preocupado en aclarar lo que ha sucedido. Queremos colaborar en todo lo posible.”, remarcó.

Otra de las condiciones será que el ex directivo de Odebrecht no responderá sobre las investigaciones en curso del fiscal anticorrupción Hamilton Castro. Ello debido a que aún no existe un acuerdo de colaboración eficaz con el magistrado, el cual, según Kauffman, “está encaminado”.

Además de responder preguntas sobre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, Barata no tiene limitaciones para hablar sobre el líder aprista Alan García y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Kauffman reiteró la disposición de su cliente y señaló que no habrá restricción con el tiempo que dure el interrogatorio.

“No sé hasta qué punto serán las preguntas a Barata, lo que puedo garantizar es que responderá con la verdad”, dijo.

En ese sentido, el abogado destacó el trabajo de la Fiscalía de Lavado de Activos para cumplir compromisos que permitan interrogar a Jorge Barata como testigo. Entre ellos, dar la seguridad de que las respuestas no serán enviadas al procurador ad hoc Jorge Ramírez.



Kauffman permaneció en nuestro país solo el día viernes en el que se reunió con el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, y con el fiscal anticorrupción Hamilton Castro y su equipo. Fueron reuniones aparte. Con el primero, finiquitó las coordinaciones para la declaración de Jorge Barata.



El abogado brasileño estará presente en el interrogatorio a Barata en Sao Paulo. Kauffman también tiene a su cargo la defensa de Luis Mameri, ex jefe de Odebrecht en América Latina.

