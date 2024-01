Línea de tiempo

Las veces que Torres negó conocer contenido del discurso de Castillo

07/12/2023

En el documental “07/12: Golpe y caída”, de Latina, el ex jefe de Gabinete Ministerial Aníbal Torres volvió a negar haber tenido conocimiento sobre el contenido del discurso de Castillo Terrones.

“Yo no sabía de ese mensaje, ni ninguno de nosotros de los que hemos estado allí sabíamos de ese mensaje. Al menos en la PCM no conocíamos ese mensaje”, sostuvo.

15/02/2023

Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, Torres dijo que se enteró del contenido del discurso de Castillo “al momento que ingresamos”. “Nunca nos imaginamos que el mensaje sería para cerrar el Congreso. También convocaron a la premier [Betssy Chávez]”, agregó.

27/03/2023

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el ex jefe del Gabinete Ministerial refirió que “el mensaje leído por Castillo es inocuo”. “No hay responsabilidad alguna. Se evidencia que no ha coordinado con la PNP ni con las FF.AA.”, escribió.

21/03/2023

En el canal de YouTube “La Línea”, de la exministra de la Mujer Anahí Durand, Torres dijo que Castillo Terrones tomó la decisión de cerrar el Congreso “sin comunicarnos”. También refirió que “nos causó una enorme sorpresa” los anuncios del expresidente, “porque en ningún momento se había hablado de eso, en ningún momento el Consejo de Ministros había acordado eso”.

Además, el ex primer ministro señaló que, una vez concluido el discurso de Castillo, se le acercó al entonces ex jefe de Estado no para recriminarle por haber roto el orden democrático, sino para preguntarse si había coordinado con las Fuerzas Armadas. “Un golpe no se puede hacer sin concurrencia de las Fuerzas Armadas”, acotó.

10/12/2022

Torres Vásquez señaló que fue incluido en la investigación por el golpe de Estado “solo por oír el mensaje presidencial”.

“La fiscal de la Nación sin razón me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial. Dice que los fiscales son operadores políticos. Ante esto paso a la clandestinidad”, tuiteó entonces.