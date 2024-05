El periodista Mauricio Fernandini, quien cumplía una orden de prisión preventiva, saldrá en libertad luego que el Poder Judicial aprobara su apelación y ordenara revocar esta restricción y cambiarla por una comparecencia con restricciones con reglas de conducta como parte del proceso por el caso Puente Tarata.

“Estamos conformes con esta decisión, es una decisión justa que el colegiado de la sala penal ha tomado con mesura, prudencia e imparcialidad”, señaló el abogado David León Flores, defensa de Mauricio Fernandini.

Asimismo, dijo esperar que el fallo se ejecute “hoy mismo” luego que el Poder Judicial notifique al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Fundamentalmente nunca hubo un peligro de obstaculización ni de fuga ni de perturbación del proceso. No había ninguna evidencia, pero como le decretaron la prisión preventiva al parecer, en su momento, no evaluaron todos los elementos de convicción. En estos meses, el señor Mauricio Fernandini ha presentado evidencias de que no generaba ningún peligro para el proceso”, manifestó el abogado del periodista.

En febrero de este año, el juez Leodán Cristóbal, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, había admitido a trámite la apelación que presentó la defensa legal de Fernandini y elevó el caso a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Esta sala ha resuelto declarar fundada la apelación y revocar el fallo en primera instancia que, en enero del 2024, rechazó en primera instancia el pedido para anular la prisión preventiva de 30 meses que el periodista cumplía por el caso Puente Tarata.

Con esto, el Poder Judicial orden a que se proceda con la “inmediata excarcelación” de Fernandini Arbulú.

Por mayoría, con el voto disidente de la magistrada Sonia Torre, dispusieron reformular la prisión preventiva por una comparecencia con restricciones con reglas de conducta como la obligación de no ausentarse de su domicilio y presentarse ante autoridad fiscal o judicial cuando sea requerido.

Tampoco podrá sostener comunicaciones con los otros investigados, incluyendo la empresaria Sada Goray, Salatiel Marrufo (exasesor de Geiner Alvarado), su prima Pilar Tijero, entre otros.

Finalmente, se ha impuesto un pago de caución de unos S/ 30 mil que deberá realizarse en un plazo de diez días.

Mauricio Fernandini se encontraba recluido en el penal Miguel Castro Castro desde el mes de agosto del 2023, cumpliendo una orden de prisión preventiva solicitada por la investigación ante el presunto delito de colusión agravada.

Según el Ministerio Público, el periodista ha sido parte de las negociaciones que le permitieron a la empresaria Sada Goray a acceder al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Pedro Castillo para obtener favores a cambio de pagos de coimas.