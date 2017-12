La ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de Twitter sobre la difusión de extractos del interrogatorio que fiscales peruanos realizaron en noviembre, en Curitiba (Brasil), a Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo a información difundida por IDL-Reporteros la noche del viernes, Odebrecht dijo que “es casi seguro” que su empresa contribuyó a la campaña de Fujimori y a su partido en las elecciones del 2011 y que la anotación "Aumentar keiko para 500 e eu fazer visita" en su agenda electrónica “probablemente” se refería a US$500 mil. “En este caso, lo que es obvio para mí, es que él ya había dado una contribución. Y yo hablé internamente. Yo leo la nota y deduzco lo obvio”, agregó.

“Marcelo Odebrecht, en mi caso especula, muestra intenciones pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero. Ante la pregunta: ¿Sabe si el pago fue realizado a ella? Respuesta contundente: No”, indicó Keiko Fujimori en su tuit.

Cabe apuntar que en otra parte del interrogatorio, Marcelo Odebrecht señaló no recordar haber estado reunida con Fujimori, aunque acotó que tal vez la vio en un evento.

A la pregunta sobre si sabía si finalmente se realizó un pago a Fujimori, respondió: “No. Yo sugerí a Barata que aumentase si tenía algún problema. […] Probablemente hablé de lo que está aquí. […] Yo no sé si hubo la necesidad de hacer eso. No sé”. Insistió en que la información la tendría Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en el Perú.