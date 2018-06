Kenji Fujimori: “No soy un cadáver político, estoy en coma”

El pleno del Congreso debatirá este miércoles si destituye a Kenji Fujimori. En relación con esa discusión, el parlamentario no agrupado indicó este domingo que está con la conciencia tranquila, pues considera que no ha obrado mal. Lo dijo acerca de las conversaciones que fueron grabadas por Moisés Mamani (Fuerza Popular), caso por el que se busca desaforarlo.

“Cadáver político, no; estoy en coma. Hagámoslo más sencillo, es como jiu-jitsu, me están haciendo una llave, me quieren ahorcar, pero todavía hay flujo de aire y de sangre. Estoy esperando el momento perfecto para escaparme de la llave”, afirmó el legislador en “Panorama”.

Según comentó en el programa dominical, espera que ese momento sea el miércoles.

En otro instante, ratificó que tiene la “corazonada” de que su hermana Keiko Fujimori está detrás del interés para que sea desaforado. “Ella es la presidenta del partido y el video [de Mamani] lo presentaron de manera institucional”, refirió.

Además de Kenji Fujimori, también se discutirá la destitución de Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha recomendado que los citados parlamentarios sean destituidos por haber violado la Carta Magna a raíz de diálogos grabados por Mamani, que muestran presuntas negociaciones para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Asimismo, se plantea que los tres legisladores sean denunciados por el Ministerio Público por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

—Posiciones—

Marco Arana (Frente Amplio) señaló el domingo a Andina que su bancada planteará que el caso vuelva a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Agregó que su grupo parlamentario “no se prestará al juego” de Fuerza Popular para desaforar a Kenji Fujimori.



Asimismo, consideró que el caso no constituye una infracción constitucional, pero sí una falta ética grave así como delitos que deben ser analizados. Y sostuvo que indicó que el Frente Amplio pedirá que se incluya a todos los involucrados en las grabaciones, en referencia a los congresistas de Fuerza Popular Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Carlos Ticlla.

Al respecto, Gilbert Violeta, vocero de Peruanos por el Kambio, señaló a El Comercio que su bancada se reunirá el martes para tomar una decisión conjunta respecto al caso. “Lo que varios de nosotros hemos adelantado es que, según vemos, este no parece un proceso correcto, pues cuando uno procesa un acto de corrupción debe investigar a los corruptos y a los corruptores, y aquí faltan los señores Mamani, Ticlla y Figueroa”, manifestó.



Por su parte, Alberto Quintanilla, portavoz de Nuevo Perú, expresó a este Diario que su grupo parlamentario se reunirá este lunes por la tarde para tomar una postura, pero aclaró que abogarán por el “debido proceso” y no una “destitución express”. En tanto, calificó la propuesta del Frente Amplio de “atendible”.



A su turno, Jorge del Castillo (Apra), indicó que su bancada tampoco se ha reunido para abordar el tema, pero manifestó a título individual que no ve infracción constitucional.