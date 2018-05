Kenji Fujimori: el impacto de un eventual desafuero

El analista Enrique Castillo y los politólogos Luis Nunes y Paolo Sosa responden interrogantes sobre Kenji Fujimori y su futuro político. La Comisión Permanente debatirá y votará hoy el informe que recomienda el desafuero del congresista no agrupado, a raíz del caso de las grabaciones del parlamentario Moisés Mamani (Fuerza Popular).

1) ¿Cree que el Congreso aprobará desaforar a Kenji Fujimori?

Enrique Castillo

El caso de Kenji Fujimori en este momento es de pronóstico reservado. Él podría mantener la lealtad de los congresistas de Fuerza Popular que no llegaron a salir de la bancada. Además, podría tener el apoyo de algunos legisladores de Peruanos por el Kambio, podrían darse algunas ausencias el día de la votación y algunos miembros de los bloques de izquierda no estarían dispuestos a darle un triunfo político a Keiko Fujimori.

Luis Nunes

El desafuero parece inminente porque se daría de manera express.

Sí, yo tengo esa impresión. Desde que se dio esta pelea entre los hermanos, era un pulseo de fuerzas y ella ganó esta batalla. Para empezar, la comisión que formaron ha resuelto el tema de manera express y esto va a perjudicar al grupo de los ‘avengers’, empezando por la cabeza, que es Kenji.

Paolo Sosa

El fujimorismo que reconoce el liderazgo de Keiko prefiere votar a favor de la separación. Aunque parece que está siendo difícil alcanzar los votos. Por otro lado, a los opositores del fujimorismo no les conviene el desafuero de Kenji. Para el gobierno y para ese sector contrario puede ser estratégico mantenerlo como contrajugada a una mayoría keikista.

2) ¿Cuál será su futuro político en caso se quede o lo destituyan?

Enrique Castillo

La situación de Kenji Fujimori en el Parlamento estaba condicionada a la reorganización de la vieja guardia del fujimorismo, con su padre a la cabeza una vez indultado, pero esa situación no ha ocurrido. Ahora, en caso salga finalmente del Congreso, Kenji perdería más, pues ya no tendría presencia en los medios de comunicación debido a que esta se limitará a la publicación de algunos tuits o fotos de cumpleaños con su madre.

Luis Nunes

En la política peruana no hay muertos, puede haber zombis, pero no muertos. En caso deje el Parlamento, si Kenji Fujimori desea hacer vida política, podrá utilizar lo que suceda mañana y luego en el pleno como una victimización y tendrá un grupo de seguidores. Lo que pesa es el apellido Fujimori y él tiene menos anticuerpos que la gente que lo rodea. Si se queda, estaría un poco más debilitado pero la opinión pública de alguna manera seguirá su trayectoria. Se puede tomar un tiempo para replantear su estrategia pero tengo la impresión de que no quiere dejar de lado una carrera política.

Paolo Sosa

Si se queda podría ser una carta importante al frente de una organización propia, aunque no sé si efectiva. Pero si es desaforado, tendrá un impacto muy fuerte en sus posibilidades como candidato y político. Aunque siempre se abren espacios a personajes que tienen capital político y seguidores. Pero como líder de una organización se complica mucho más.

3) ¿Qué pasará con los miembros de su grupo si su líder es desaforado?

Enrique Castillo

Si su líder es desaforado, el futuro de ellos estará condicionado a lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre la ley que crea las bancadas mixtas y prohíbe la formación de nuevas bancadas. En caso no puedan formar su propia bancada, pasarían a convertirse en parias, pues ni al presidente Martín Vizcarra le convendría tenerlos de aliados.

Luis Nunes

Los llamados ‘avengers’ están en una especie de nube gris y quedarían bastante debilitados sin la protección de Kenji. De cualquier manera, alguno de ellos ha dicho que eso no implicaría volver a Fuerza Popular. Terminarían su período con un perfil bajo pero no serían reelegidos.

Paolo Sosa

Podrían buscar algún tipo de alianza dentro del Congreso para mantener ciertos privilegios. Les quedará sobrevivir lo que queda de legislatura. Si Kenji logra formar una plataforma, estos podrían acompañarlo en esa nueva aventura, que no resultará si él sale del Congreso. Son legisladores cuestionados y, sin el liderazgo de Kenji, quedarían a merced de la revancha de Fuerza Popular.

4) ¿Cómo repercutiría el desafuero en la imagen de Keiko?

Enrique Castillo

De alguna manera la salida de Kenji la fortalece porque muestra una firmeza importante; sin embargo, la perjudica si ella no toma medidas contra otros congresistas que están blindados por la bancada. Por ejemplo, el legislador fujimorista Moisés Mamani.

Luis Nunes

Lo más probable es que la opinión pública lo tome como una venganza y eso será difícil de borrar. Pero también la pone a ella en una posición de ‘soy la líder de mi partido y pongo orden’.

Paolo Sosa

Si es desaforado, la imagen interna de la lideresa indiscutible se mantiene y fortalece. El problema se verá hacia afuera, pues hay una imagen de pleitista y revanchista que se ha ido construyendo con sus acciones y el comportamiento de su bancada. Esa imagen podría cristalizarse en la opinión pública y reflejarse en una votación. Pero también es cierto que este debate interno se ha ido enfriando.

