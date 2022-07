El ministro del Interior, Mariano González, aseguró que el presidente Pedro Castillo le ha dado total libertad para trabajar como titular de esta cartera y que no aceptará ningún tipo de presión por parte de ningún sector.

“Si alguien me conoce no osaría hacer eso [ejercer presiones], el presidente me ha dado total libertad para trabajar, pero ante su pregunta le puedo decir que si alguien me conoce me me diría algo así”, dijo a Canal N.

En cuanto a la captura de los prófugos de la justicia Juan Silva o Bruno Pacheco, el ministro afirmó que su labor no es la de “cazador” sino la de “hacer que los órganos competentes hagan su trabajo”.

Al ser consultado sobre las investigaciones que se siguen contra el mandatario y si considera que es inocente, González dijo que confía en la presunción de inocencia.

“Yo confío en la presunción de inocencia, sé lo que es un proceso judicial, sé lo difícil que es siendo inocente que te estén zarandeando por años, como hombre de Estado he confiado siempre en la justicia, promoví el levantamiento de mi inmunidad, sin inmunidad me dispuse a la justicia”, manifestó.

En esa línea, el ministro garantizó que pedirá que hayan investigaciones internas ante los cuestionamientos a los procesos de ascensos y los altos mandos cuestionados por presuntas gestiones con Pedro Castillo.