El exmandatario Martín Vizcarra criticó al Gobierno de Pedro Castillo al considerar que se está priorizando “el aprovechamiento del poder para beneficios particulares”. Advirtió que no existe una comunicación adecuada entre el actual jefe de Estado y la primera ministra, Mirtha Vásquez.

“Tenemos un Poder Ejecutivo que hace agua por todos lados. La semana pasada lo dije al hablar de los 100 días (del Gobierno), que una de las principales características era la improvisación, además lo que estamos viendo es el aprovechamiento del poder para beneficios particulares, personales. Vemos un Gobierno que está partido en el Ejecutivo y Legislativo (bancada Perú Libre)”, expresó Vizcarra Cornejo a través de una transmisión en sus redes sociales.

En esa línea, Vizcarra, quien está inhabilitado 10 años para ejercer cualquier cargo público por el caso ‘Vacunagate’, subrayó que tiene que existir una “unidad de criterio” en el Ejecutivo en aras de “avanzar por el camino correcto”.

“Vemos una primera ministra que tiene que llamar la atención a los ministros por carta, vemos a un presidente que no conversa con su primera ministra. Si no tenemos una unidad de criterios en el Ejecutivo, cómo vamos avanzar (en) el camino correcto, más aún cuando no sabemos dónde está el camino porque no tiene rumbo el Gobierno”, sostuvo.

“Qué difícil. Salimos de un problema para entrar a otro. No hay semana, en estos más de tres meses que ya estamos en el nuevo Gobierno, que no hayamos tenido la tranquilidad necesaria para poder realizar nuestras actividades laborales, estudiantiles, sociales, deportivas, porque uno tras otro tienen en fila los problemas, los escándalos”, agregó el exjefe de Estado.

Conforme a los criterios de Saber más

Martín Vizcarra busca la inscripción del partido Perú Primero

El 8 de noviembre, Martín Vizcarra adelantó que viene cumpliendo los requisitos para buscar la inscripción del partido Perú Primero con miras a las elecciones regionales y municipales del 2022.

“Es un proyecto de partido político que está en formación. Ya hemos pedido la autorización al Jurado Nacional de Elecciones y nos ha dado las pautas para cumplir con los requisitos y formalizar la inscripción”, aseveró en diálogo con la prensa.

No obstante, debido a la inhabilitación que pesa sobre él, Vizcarra no brindó nombres de quiénes lo acompañarán en la dirección de la nueva agrupación partidaria.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO