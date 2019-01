Mulder anuncia que no asistirá este miércoles a sesión del Consejo Directivo

El congresista aprista Mauricio Mulder, quien, al igual que diez miembros de Fuerza Popular, no asistió este martes a la sesión del Consejo Directivo, la cual se frustró por falta de quórum, anunció que este miércoles tampoco acudirá a la reunión reprogramada para las 8.30 a.m.

"Yo voy a mantener mi posición de principio de no ir, pero mañana miércoles van a ir los fujimoristas. Nosotros no vamos a ir porque el Consejo Directivo no puede reemplazar al pleno. En ninguna parte del reglamento dice que el Consejo Directivo puede elegir a los miembros de la Comisión Permanente", manifestó Mulder en diálogo con RPP.

El parlamentario aprista recordó que en la agenda de la sesión del Consejo Directivo se dice que la sesión es para modificar el número de integrantes de la Comisión Permanente de acuerdo a los nuevos grupo parlamentarios. "Eso no es regular, esa es mi posición y lo manifesté a Daniel Salaverry", indicó.

Mauricio Mulder precisó que no quiere boicotear nada y que solo desea manifestar su desacuerdo. Consideró que al final, todo seguirá su marcha y "aquí habrá una política de hechos consumados".

"Mañana [miércoles] simplemente habrá una sesión del Consejo Directivo y en esa sesión se elegirá a la Comisión Permanente, se generará un mal precedente, pero tendremos que seguir trabajando. No puedo hacer cuestión de estado contra eso", dijo.