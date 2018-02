Tras semanas de espera, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional se pronunció el último lunes sobre el derecho de gracia a Alberto Fujimori.

El tribunal determinó que la resolución que otorgó el derecho de gracia carece de efecto jurídico para el Caso Pativilca. Así, Alberto Fujimori será procesado como presunto autor mediato del asesinato de seis comuneros en 1992.

Al conocerse la noticia, se lanzaron diversas especulaciones sobre su posible impacto en la situación judicial del ex mandatario. Estas suposiciones contienen ciertas inexactitudes detalladas a continuación.

1. ¿Tras el fallo, Alberto Fujimori podría volver pronto a prisión?

En los últimos días, quienes discrepan del derecho de gracia otorgado por Pedro Pablo Kuczynski supeditaron la libertad de Alberto Fujimori a un posible fallo adverso de la Sala Penal Nacional.

La resolución, efectivamente, fue contraria a los intereses de Fujimori. Sin embargo, no variaría su situación procesal en el corto plazo.



“Antes del fallo, Fujimori ya tenía comparecencia simple –sin restricciones– para el Caso Pativilca y la sala resolvió que continúe con ella. El fiscal podría pedir prisión preventiva, pero hoy no existen elementos para justificarla”, advierte el abogado penalista y ex diputado Enrique Ghersi.

El arraigo y su condición de salud jugarían a favor del indultado ex presidente para sustentar la inexistencia de un riesgo procesal.

2. ¿El indulto anula la posibilidad de que Fujimori sea encarcelado?

Desde la otra vereda –la de los partidarios de la gracia–, se apeló a un factor común para llamar a la calma luego del fallo: el indulto.

Lo que no se especificó es que la gracia se circunscribe a los casos en los cuales ya existía una sentencia firme contra Fujimori.

“La resolución suprema emitida por el Ejecutivo tenía dos partes: una referida al indulto, que mantiene su plena vigencia, y una segunda, declarada inaplicable. No tienen relación. Corren suertes totalmente distintas”, remarca el constitucionalista y ex ministro de Justicia Víctor García Toma.

El único momento en el cual podrían conectarse de alguna manera el indulto y la gracia se daría si Fujimori resultara condenado por el Caso Pativilca.

“Cobraría relevancia el sustento médico del indulto humanitario y la edad del sentenciado. Si se le indultó porque en teoría la prisión pone en riesgo su vida, sería contradictorio darle una pena de cárcel efectiva. Aunque dependerá exclusivamente del juez”, agrega Ghersi.

3. ¿Con el fallo de la Sala Penal Nacional se zanja el tema del derecho de gracia?

Tras la decisión del tribunal peruano, tanto partidarios como opositores manifestaron posturas definitivas sobre el tema. Pero este no ha concluido aún en la vía judicial e incluso podría llegar a la vía constitucional.

“La defensa seguramente apelará ante la Corte Suprema. Una vez agotada la vía judicial, la defensa de Alberto Fujimori podría optar por recursos de hábeas corpus o de amparo para intentar llegar al Tribunal Constitucional”, comenta el abogado penalista Carlos Caro.



Aunque, al ser instancias extraordinarias, los respectivos tribunales no tienen la obligación de admitir a trámite los recursos.

4. ¿El Ejecutivo puede adoptar alguna medida frente a la resolución adversa?

Si bien el Estado buscará impugnar el reciente fallo de la Sala Penal Nacional, todas las fuentes consultadas coinciden en que, al no ser parte del proceso, no prosperará. El Ejecutivo podría defender la gracia, pero no por la vía judicial.

“Los principales argumentos de la sala son el incumplimiento del plazo requerido de 24 meses para adoptar esa medida y una débil motivación. El Ejecutivo, entonces, podría subsanar esas observaciones”, advierte García Toma.

Subsanarlas sería, según los especialistas, esperar a que se cumplan los 24 meses requeridos –el 5 de junio del 2019– y corregir los errores u omisiones en el sustento. De hacerlo, Pedro Pablo Kuczynski podría volver a otorgar el derecho de gracia a Alberto Fujimori por el Caso Pativilca.



“Eso sí: siempre y cuando el proceso siga en marcha”, concluye Caro.

MÁS EN POLÍTICA...