Acuerdo con Odebrecht no corre riesgo si se niega reembolso Penalistas sostienen que convenio no se vería afectado si no se le dan los S/524 millones que la constructora reclama por venta de hidroeléctrica

Entrega de dinero a Odebrecht podría frustrarse por una de las cláusulas que aparecen en la sentencia emitida por la jueza María Álvarez Camacho. (Foto: AFP)