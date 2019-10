El exsecretario general de la Presidencia de la República Luis Nava Guibert afirmó- en una declaración que ofreció el 25 de setiembre último ante los fiscales José Domingo Pérez y Meryl Huamán Altamirano- que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata le hizo varias entregas de dinero al fallecido exmandatario Alan García.

Nava, quien fue ministro de la Producción durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), contó que entre abril y mayo de 2006, Barata se reunió con García Pérez “entre cinco a seis veces en el local de campaña del Partido Aprista” de la avenida Paseo de la República, en el distrito de Miraflores.

“[Estas citas eran] generalmente en las tardes, a las cinco de la tarde”, añadió.

También refiere que el exejecutivo de Odebrecht “cargaba una lonchera de alimentos tipo escolar”, en cada visita al exjefe de Estado.

Agregó que pensó que Barata, al que describió como un hombre elegante, llevaba esa lonchera con su almuerzo, porque debía tener una dieta especial.

Sin embargo, Nava precisó que el empresario brasileño le entregó “entre cinco o seis loncheras de US$60.000” a García Pérez.

El exsecretario general de la Presidencia de la República indicó que las siguientes entregas que Barata hizo al fallecido líder del Partido Aprista se hicieron cuando este ya ejercía el cargo de jefe de Estado. Según informó IDL-Reporteros, el exrepresentante de Odebrecht le dio al exmandatario US$60.000 (el 31 de diciembre de 2006), US$600.000 (el 6 de abril de 2007) y US$20.000 (el 27 de setiembre de 2007). Todo este monto suma US$680.000.

El exministro de la Producción, además, dijo que tiene conocimiento que estas entregas se realizaron en Palacio de Gobierno.

Añadió que en una de estas reuniones, Barata le regaló a Alan García un reloj suizo Patek Phillippe.

“Para mí nunca me ha dado dinero y de las entregas anteriores nunca me las entregó a mí”, sostuvo Nava.

El exalto funcionario reconoció, no obstante, que recibió un maletín del exrepresentante de Odebrecht en el Perú destinado para el exmandatario.

“Le pregunté a Jorge Barata qué había y me dijo que era un poco de dinero para Alan García y que era un negocio que había hecho con él y que este último lo sabía […] No vi ni conté el dinero porque el maletín tenía clave y Jorge Barata me dijo que el Presidente sabía la clave. El maletín entregado por Jorge Barata yo se lo entregué al ex Presidente Alan García en Palacio de Gobierno”, relató.

Nava señaló que cuando García hacía algunos pagos, “sacaba de las loncheras”.

El exministro de la Producción indicó que Barata visitó en Palacio de Gobierno a García “hasta en 19” oportunidades. “En esas reuniones mencionadas, yo como Secretario de Palacio de Gobierno, observaba que Jorge Barata portaba o llevaba siempre con un maletín o lonchera indistintamente”, subrayó.

Luis Nava, en su declaración ante el equipo especial Lava Jato, dijo que García le “solicitó” que le pidiera a Barata la entrega de US$20.000 para gastos que debía realizar el expresidente “por su cumpleaños”, entre ellos la compra de licores. Esto ocurrió en mayo de 2008.

El exministro de la Producción indicó que Barata visitó en Palacio de Gobierno a García “hasta en 19” oportunidades. (Foto: El Comercio) LINO CHIPANA | EL COMERCIO

Las inversiones de García Pérez

El exsecretario general de la Presidencia, de otro lado, aportó información que hasta hoy era desconocida. Según refirió, García Pérez compró, después de concluir su segundo mandato, “

En su testimonio, Nava describe “las adquisiciones que realizó Alan García Pérez con el dinero entregado por Jorge Barata”. La información que aporta es totalmente nueva. “un terreno, entre los años 2012 o 2013, en Las Casuarinas ubicado en la Calle El Arenal, al costado del Predio número 250 […] Alan García Pérez me llevó a ver el terreno, también llevó a mi hijo, José Nava Mendiola, y al Ingeniero Luis Lui, quien fue al terreno a medir porque había una piedra que había que dinamitar”.

“En una oportunidad, Alan García Pérez me entrega la minuta compraventa por el terreno, y me dice que la minuta se firmó y se dio US$ 250,000.00 Dólares Americanos, más un pago oculto o clandestino de US$ 500,000.00 aproximadamente. Yo me encargué por su indicación de hacer la gestión con el Banco Continental para hacer un préstamo para la construcción en el terreno, siendo atendido por un alto funcionario de dicho banco de nombre Guillermo José Arana Lara”, complementó.

Este proceso fue cancelado, porque el exjefe de Estado “se desistió del préstamo” a raíz del escándalo protagonizado por su antecesor en Palacio de Gobierno, Alejandro Toledo, por el Caso Ecoteva y por la investigación que la megacomisión le realizaba en el Congreso.

Según informó IDL-Reporteros, la declaración de Luis Nava incluye una descripción detallada sobre cómo García coordinó con Barata la obra de la línea 1 del metro de Lima.

Luis Nava Guibert cumple prisión preventiva por el Caso Odebrecht desde abril de este año. (Foto: EFE)

Raúl Noblecilla, abogado del exministro de la Producción, dijo en Canal N que su patrocinado “participa responsablemente y respetuosamente” con el Ministerio Público.

Dijo que “seguimos una defensa dentro de los parámetros legales” y “nunca descartamos” ningún camino.

Consultado si se sometió a la confesión sincera, señaló que “está sujeto a un proceso y lo que quiere es que las situaciones se vayan esclareciendo”.

Para concluir, hizo un llamado para que le brinden medidas de seguridad a Nava y a su familia.

Por medio de su cuenta de Twitter, Erasmo Reyna, quien fue abogado de Alan García hasta el día de su muerte, calificó de “falsas” las declaraciones brindadas por Nava.

“Declaraciones falsas y sin fundamento las que habría brindado Luis Nava a fiscal Pérez que, además, contradicen a Barata. Todos los bienes y rentas, ingresos y egresos están debidamente fundamentados en caso de Alan García. Otra patraña más que será desmentida”, tuiteó.