El oficialismo busca alianzas para encarar elección en Lima

Tres meses antes de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) superara el proceso de vacancia que la oposición promovió en su contra, los dirigentes de Peruanos por el Kambio, el partido que lo llevó a Palacio, iniciaron una serie de conversaciones con Alianza para el Progreso (APP), Perú Patria Segura (PPS) y Siempre Unidos para formar un frente de cara a las elecciones en Lima.

Según fuentes de El Comercio, la intención del oficialismo es que el candidato de esta coalición sea el ex congresista Renzo Reggiardo (PPS) quien, de acuerdo una encuesta de Ipsos Perú realizada en enero, tiene 11% de intención de voto, un punto porcentual menos que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.

“Reggiardo tiene un perfil interesante, ha posicionado una imagen, pero no tiene base ciudadana, lo sacas a caminar a la calle y sale solo, necesita una plataforma política y nosotros la tenemos”, indicó la fuente.

Gilbert Violeta, congresista y presidente de Peruanos por el Kambio, admitió que su agrupación está conversando con otros partidos, pero evitó brindar detalles.

“No está descartado que podamos hacer una eventual alianza, no quiero decir con qué partidos, algunos nos han expresado su voluntad de querer participar con nosotros en Lima, pero se definirá en los siguientes días, porque solo tenemos hasta el 11 de marzo para cerrarlo”, manifestó en comunicación con El Comercio.

Violeta recordó que el oficialismo tiene al ex consejero presidencial Jorge Villacorta y al alcalde de San Martín de Porres, Adolfo ‘Bobby’ Mattos, como precandidatos al sillón municipal de la capital.

Fuentes cercanas a estos dos dirigentes de Peruanos por el Kambio señalaron que ellos están dispuestos a dar un paso al lado si es que se consolida una alianza en la que Reggiardo sea el postulante.

En diálogo con este Diario, Reggiardo dijo que él no ha tenido ninguna conversación con representantes del partido de gobierno e indicó que el PPS ha decidido “por ahora” participar en solitario en los comicios de octubre. Aunque, a título personal, el ex parlamentario no cerró las puertas a ninguna agrupación que desee dialogar.

“No puedo decir no, me gusta dialogar y llegar a buenos entendimientos, mi trayectoria así lo avala”, manifestó.

¿Los Acuña se suman?

El congresista de APP Richard Acuña reconoció que tuvo conversaciones con integrantes de Peruanos por el Kambio, pero indicó que su agrupación solo evaluará alianzas con movimientos provinciales y regionales y no con otro partido de alcance nacional.

“Somos un partido que tiene la mayor presencia nacional [en alcaldías y gobiernos regionales], queremos mejorar eso, pero pensar en una alianza con un partido nacional está totalmente descartado”, expresó Acuña, quien agregó que para Lima su agrupación tiene en mente al alcalde de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro, y a otras dos personas, cuyos nombres se reservó.

Una fuente del oficialismo indicó que las conversaciones con APP y con Siempre Unidos- que anunció la semana pasada al alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, como su candidato a Lima- se enfriaron en la medida de que la imagen del presidente Kuczynski “se fue devaluando”, tras el primer proceso de vacancia y el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori.

“El deterioro de la popularidad del presidente es un factor que ha alejado a cualquier aliado”, señaló esa persona.

Desde el Gobierno, según otra fuente, existen dudas sobre la participación de Peruanos por el Kambio en las elecciones municipales y regionales. “Tienen temor de que no se gane nada”, refirió.

¿Tiene chances de ganar?

El analista político Enrique Castillo opinó que si el oficialismo postula a un candidato que sea del entorno del presidente y participa con el logo de Peruanos por el Kambio, “sus posibilidades se reducirán notablemente”. “Yo creo que lo que va a primar en la población es un deseo de cambio en general, que viene asociado a un deseo de ‘limpiar’ la gestión municipal”, explicó a este Diario.

Castillo también recordó que el “último caso” en que le fue bien al oficialismo en elecciones municipales fue con Jorge del Castillo a fines de los 80’, quien “ganó por un balconazo que dio Alan García, pero después no se ha visto un caso de esa naturaleza”.

Por su parte, la directora de Proyectos de Ipsos Perú, María Alejandra Campos, dijo que el oficialismo no tiene opciones en esta elección municipal, porque el gobierno “está con la popularidad por el piso”. “¿Por qué alguien votaría por Peruanos por el Kambio?”, añadió.

Campos, politóloga de la PUCP, afirmó que si Reggiardo se une al oficialismo, esto “le quitaría” intención de voto o en su defecto “le pondría un techo bien bajo”.

*Con la colaboración de Mauricio Chereque