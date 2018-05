El ex presidente Ollanta Humala negó una vez más que su campaña en el 2011 haya sido financiada en parte por la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, indicó que el recibir un aporte y no declararlo no constituye un delito en el Perú.

“¿El aporte de campaña es delito o no? Si no es delito en realidad no hay nada que hacer. Lo que están haciendo es criminalizar el aporte de campaña y ojalá que esto no sea para tapar todos los actos de corrupción que están en la fiscalía anticorrupción”, dijo en una entrevista al programa “Cuarto Poder”.

“El aporte de campaña no es delito. Nosotros hemos señalado siempre que no hemos recibido ese aporte, pero tenemos que ponernos bajo la hipótesis del fiscal [Germán Juárez Atoche]”, añadió en referencia a la investigación que afronta junto a su esposa Nadine Heredia por presunto lavado de activos.

Humala Tasso reconoció que el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo líder es el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, les recomendó a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre. Aunque precisó que ello no significa que se haya dado un acto de corrupción.

Al ser consultado sobre por qué acudió a la casa de Marcelo Odebrecht en Brasil tras ser elegido, el ex mandatario respondió que él asistió a un encuentro de empresarios y que no sabía que este tenía como sede la vivienda del ex CEO de la constructora.

“Yo no tenía conocimiento de que era la casa de él [Odebrecht]. Hay otros presidentes que llevan empresarios en el avión presidencial, yo no lo he hecho jamás”, dijo en aparente referencia al ex jefe de Estado Alan García, quien viajó con el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata.

Ollanta Humala sostuvo que hasta el momento Barata no ha entregado pruebas que demuestren que él o su esposa recibieron dinero de Odebrecht. “Hasta ahora no han presentado pruebas, la presunción de inocencia es vulnerada por la sospecha”.

“Control de daños”

En otro momento, Ollanta Humala señaló que su último pensamiento en la actualidad es volver a la escena electoral. “En mi lista de prioridades no está eso. Dentro de mi lista de prioridades está hacer un control de daños por el daño irreparable que le han hecho a mi familia”, refirió sobre la prisión preventiva que cumplió durante un poco más de nueve meses.

El ex jefe de Estado dijo que otra de sus prioridades es “la construcción interna” del Partido Nacionalista, pero no por una ambición electoral, sino porque “quiero dejar un legal, formar cuadros que puedan seguir haciendo vida política”.

Ollanta Humala también consideró que la crisis política que derivó en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia fue “producto de la perdida de equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso”.