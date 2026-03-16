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El 6 de marzo, la candidata a la Cámara de Diputados por Lima del partido Perú Federal, Ángela Ponny Ccanto, afirmó durante una entrevista en ‘Beto a Saber’, en el canal Willax Televisión, que en el Perú hay cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos.

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