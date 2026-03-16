El 6 de marzo, la candidata a la Cámara de Diputados por Lima del partido Perú Federal, Ángela Ponny Ccanto, afirmó durante una entrevista en ‘Beto a Saber’, en el canal Willax Televisión, que en el Perú hay cerca de dos millones de ciudadanos venezolanos.

Su declaración se dio al comentar la situación de la migración venezolana en el país.

Sin embargo, los datos disponibles de organismos internacionales muestran que las estimaciones actuales son menores a esa cifra.

¿Por qué hay venezolanos viviendo en el Perú?

Durante la última década, millones de venezolanos salieron de su país debido a la crisis política, económica y social. Muchos de ellos emigraron hacia otros países de América Latina en busca de trabajo, seguridad o acceso a servicios básicos.

Según el informe Migración en el Mundo 2024, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Perú es el segundo país que más ciudadanos venezolanos ha recibido, después de Colombia. De acuerdo con este informe, más de 1.5 millones de venezolanos vivían en el Perú en 2023.

Por su parte, datos más recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indican que la cifra es ligeramente mayor. Según esta agencia de Naciones Unidas, más de 1.6 millones de ciudadanos venezolanos residían en el país hasta mayo de 2025.

Además, el Perú es uno de los países con mayor número de solicitudes de refugio de venezolanos en el mundo, con más de 548,000 personas que han solicitado esa condición.

¿Por qué no existe un número exacto?

Las cifras sobre migración suelen calcularse a partir de registros de ingreso al país, permisos de residencia o solicitudes de refugio. Sin embargo, estos registros no siempre permiten conocer el número exacto de personas que viven en un país.

Según Armando García Chunga, exdirector de operaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, una de las razones es la migración irregular. “No podemos estimar una cifra real porque también existe migración irregular, es decir, personas que ingresan sin pasar por un control migratorio o que permanecen en el país con documentos vencidos”, explicó a PerúCheck.

El especialista agregó que, aun considerando estas limitaciones, las estimaciones disponibles suelen ubicarse entre 1.5 millones y 1.6 millones de venezolanos en el país. “Las proyecciones se basan principalmente en los registros de control migratorio y en los documentos emitidos por Migraciones. Con esa información se pueden hacer estimaciones, pero no se llega a cifras cercanas a los dos millones”, señaló García.

Además, indicó que las cifras migratorias pueden variar con el tiempo, ya que dependen de factores como nuevos ingresos al país, regularizaciones migratorias o personas que salen del territorio.

La estimación también coincide con el análisis de Nancy Arellano, magíster en gobierno y gestión pública en América Latina y presidenta fundadora de la organización Veneactiva. La especialista explicó que distintos cálculos ubican la población venezolana en el Perú entre 1.2 millones y 1.4 millones de personas, una cifra cercana a las estimaciones de entidades oficiales.

Según Arellano, una de las razones por las que algunos reportes internacionales muestran números más altos es que durante la pandemia del Covid-19 el país mantuvo cerradas sus fronteras terrestres por casi dos años, lo que dificultó registrar adecuadamente las salidas de migrantes del territorio peruano.

Arellano señaló que diversos estudios sobre el retorno de migrantes venezolanos estiman que alrededor del 6% de quienes habían salido de Venezuela regresaron a su país durante ese periodo. Si ese porcentaje se aplica a las cifras de población migrante registradas previamente en el Perú, el resultado se acerca a un aproximado de 1.2 millones de personas, lo que coincide con estimaciones manejadas por especialistas y fuentes oficiales.

La experta también precisó que nunca se ha registrado oficialmente que dos millones de venezolanos hayan residido en el Perú al mismo tiempo. “Esa cifra no aparece en los registros de control migratorio. En algún momento el flujo pudo acercarse a números altos, pero no hay evidencia de que haya alcanzado los dos millones”, indicó.

Respuesta de la candidata Angela Ponny Ccanto

Tras ser consultada para esta verificación, Ángela Ponny Ccanto señaló que su estimación de cerca de dos millones de venezolanos en el Perú se basa en la suma de distintas cifras vinculadas a procesos de regularización migratoria y solicitudes de refugio.

Según explicó, al considerar a quienes fueron regularizados en los últimos años, a migrantes cuyos documentos vencieron y a más de 600,000 solicitudes de refugio registradas en el país, además de personas en situación irregular, el total podría acercarse a esa cifra.

Conclusión

Las estimaciones disponibles de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, indican que en el Perú viven cerca de 1.6 millones de ciudadanos venezolanos, aunque especialistas señalan que no existe una cifra exacta debido a la migración irregular. Por estos motivos, PerúCheck califica las declaraciones de la candidata Ángela Ccanto, de que habría en el Perú dos millones de venezolanos, como imprecisas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.