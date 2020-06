La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Especializada en crimen organizado declaró fundada la apelación de la medida de prolongación de prisión preventiva presentada por el exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari Mendoza, investigado por el caso Odebrecht.

El juzgado, presidido por el juez César Sahuanay Calsín, consideró que el Ministerio Público no justificó la subsistencia del peligro procesal ni explicó por qué no logró asegurar los elementos de prueba en el plazo inicial, requisitos necesarios para admitir la ampliación de la prisión preventiva.

“(...) no se aprecia que el Ministerio Público al requerir la prolongación de prisión preventiva haya invocado argumentos que justifiquen el no aseguramiento de las fuentes de prueba en peligro; y de qué manera el apelante Figari Mendoza podría perturbar la concreción de esos actos de investigación pendientes, única forma de intentar fundamentar la prolongación de la prisión preventiva en razón de la vigencia de resuelto por nuestra Corte Suprema de Justicia", señala la resolución.

En cuanto al peligro de obstaculización del proceso, la Sala consideró que, si bien para la medida de prisión preventiva dictada contra Figari se tomó en cuenta el denominado chat “La Botica”, este hecho “ha sufrido substancial variación, pues quienes formaban parte del mismo han dejado la función congresal”.

Por otro lado, el juzgado impuso la medida de comparecencia con restricciones al investigado, que deberá cumplir una serie de reglas de conducta, como no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio fijado en autos sin previa autorización judicial, no comunicarse con personas vinculadas a la investigación y acudir mensualmente a la Oficina de Registro y Control Biométrico a registrar su huella digital e informar sobre sus actividades al juzgado.

“La Justicia ha tardado, pero me alegra que Pier pueda reunirse con su familia. Respecto a este fallo, me es claro que la Sala de Apelaciones le ha enmendado la plana a los Fiscales. Les ha dicho claramente que no han podido sustentar en absoluto cuál es la racionalidad de su pedido de querer extender la injusta prisión de Pier”, manifestó a El Comercio Diethell Columbus, vocero de Fuerza Popular.

El pasado 11 de mayo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había declarado fundado el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva por el plazo de doce meses contra Figari Mendoza, quien es investigado por el presunto delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal por el caso Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

