PPK: Policía niega haber usado grilletes en clínica para labor de vigilancia

La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado este viernes en el que anunció que personal de la Dirección de Seguridad de Penales (Dirsepen-PNP) viene custodiando desde esta noche al ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la clínica Angloamericana, en el distrito de San Isidro.

Como se conoce, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de Jorge Chávez Tamariz, ordenó 36 meses de prisión preventiva contra el ex jefe del Estado a raíz de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos en relación al Caso Odebrecht.

Desde las 19:20 horas de hoy el expresidente Pedro Pablo Kuzcynski pasó a ser custodiado por la Dirección de Seguridad de Penales de la @PoliciaPeru que en ningún momento ha usado ni usará grilletes para cumplir su labor de vigilarlo en una clínica local. — Policía Peruana (@PoliciaPeru) 20 de abril de 2019

Según detalló la PNP a través de su cuenta oficial de Twitter, desde las 7:20 p.m. de este viernes, PPK "pasó a ser custodiado por la Dirección de Seguridad de Penales".

"En ningún momento [se] ha usado ni [se] usará grilletes para cumplir la labor de vigilarlo en una clínica local", sostuvo la Policía Nacional en torno a presunta información falsa que circuló en redes sociales.

A su vez, el abogado del ex mandatario, César Nakazaki, señaló que no ocurrió ningún incidente que comprometa la salud del ex presidente tras la llegada de la policía al centro de salud limeño.

"Lo que ha hecho la policía, cumpliendo su deber, es venir a brindar la seguridad. He estado con el general que es el jefe de la dependencia de seguridad, y él tiene muy clara la diferencia entre un preso y un paciente [...] Acá, todos son pacientes y en la cárcel recién son presos", sostuvo el letrado en diálogo con Canal N.

"Lo que mandan son los criterios médicos. La policía tiene muy claro que él [PPK] está en UCI, y una medida como un enmarrocamiento podría poner en grave peligro su vida, así que hay total tranquilidad. Ha habido un malentendido. Seguro alguien se ha asustado al ver la llegada de la policía y ha generado este rumor. En ningún momento ha habido una falta de respeto", insistió César Nakazaki.

Una hora luego de su diálogo con la prensa, el defensor legal de Kuczynski detalló a través de su cuenta de Twitter que "inicialmente, personal policial pensó que como medida de seguridad podían enmarrocar a PPK".

"Cuando médico y enfermeras se opusieron, más la llegada de jefe de unidad, se corrigió [el gesto] y se comprendió que primero está el paciente y su tratamiento", añadió el abogado.

El ex jefe del Estado Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Angloamericana por problemas cardíacos.

El jueves le fue practicado un cateterismo, procedimiento al que, según el legislador Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria), el ex jefe del Estado "ha respondido bien".