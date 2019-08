Proyecto sobre adelanto de elecciones es constitucional, coinciden especialistas

Abogados especialistas en derecho constitucional coincidieron en señalar que la propuesta del presidente Martín Vizcarra sobre el adelanto de elecciones al 2020 es acorde a lo establecido en la Carta Magna y el Reglamento del Congreso.

Como se sabe, el proyecto de reforma constitucional fue anunciado el último domingo por Vizcarra en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias. El texto final fue aprobado en la sesión del Consejo de Ministros este miércoles y, finalmente, presentado al Parlamento.

Para Milagros Revilla, el proyecto de reforma constitucional está dentro del marco constitucional. “Estoy bastante a favor de cómo se ha planteado la exposición de motivos, porque se ha tomado en consideración el derecho constitucional comparado, se ha hecho un análisis histórico y actual de las disposiciones sobre el mandato presidencial”, comentó a El Comercio.

Por su parte, Víctor García Toma sostuvo que el texto está bien a nivel de forma, aunque consideró que el presidente ha elegido “el camino más largo” para el adelanto de elecciones.

Consideró que la discusión es ver qué medida sería más efectiva. “Porque si existía un antecedente del 2000 —y se quiere recortar el mandato y avanzar en renovar las autoridades de forma más rápida— [el camino] era formulando su renuncia con la anuencia de la vicepresidenta, y en consecuencia, el presidente de Congreso asumía el gobierno y estaba obligado a convocar a elecciones”, acotó.

“No veo que sea un tema inconstitucional”, dijo a su turno Aníbal Quiroga. Sin embargo, consideró la decisión de Martín Vizcarra es “audaz, polémica, pero absolutamente irresponsable”.

—Decisión final en el Congreso—

Los tres expertos coincidieron también en que, finalmente, se trata de una iniciativa, pues la decisión soberana de aprobarla o no es del Congreso.



Milagros Revilla destacó que dentro de la división y balance de poderes, no se puede desnaturalizar que quien aprueba la norma es el Parlamento, más allá de que se someta a referéndum. “El Legislativo es el que aprobará o no, luego de haber escuchado y tener un dictamen, el proyecto. En caso no lo aprobase, está dentro de las facultades del Legislativo el no hacerlo”, apuntó.

García Toma dijo creer que la medida será aprobada, “porque si no, la calle va a rugir”. Sin embargo, resaltó: “El Congreso no está obligado a aprobar la ley de reforma con referéndum, puede ser en dos legislaturas. Es una decisión soberana del Congreso”.

“Es una propuesta que puede ser aprobada o no. Lo que sí me parece es que es inviable, porque pone plazos muy cortos [para las elecciones generales]”, expresó Quiroga. Dichos comicios serían el tercer domingo de abril del 2020, de acuerdo al proyecto del Ejecutivo.

—¿Infracción?—

En lo que discreparon los constitucionalistas es en la existencia de una posible infracción constitucional en el hecho de que el presidente haya anunciado en su mensaje un proyecto cuyo texto final recién fue aprobado días después.



“Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros”, dice el séptimo punto del artículo 118 de la Constitución, sin ser específico en algunos detalles de la aprobación. En el Ejecutivo ratifican que así se dio en el caso del reciente anuncio de Vizcarra.

De acuerdo a Víctor García Toma, ex ministro de Justicia, en el supuesto en que la medida no haya sido discutida y aprobada por el Consejo de Ministros, habría una infracción constitucional. A su juicio, el hecho de que se haya aprobado este miércoles el proyecto formalizaría el anuncio del domingo.

“Si se le autorizó al presidente a anunciar que se iba a plantear una ley, no hay problema. Todo estaría en orden si se aprobaron los lineamientos”, dijo también.

Para Quiroga sí hay infracción, pues consideró que debió aprobarse el discurso y la reforma antes del anuncio de Martín Vizcarra. “El tema de los lineamientos es un pretexto [...] No se podría decir a los ministros que aprueben el lineamiento general, pero el contenido lo vemos la próxima semana”, consideró.

Finalmente, Revilla, también profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacifico, consideró que si bien se trata de cuestiones de forma que hay que evitar, el hecho de que se haya aprobado el proyecto de forma posterior no invalida al mismo.

“Hay que tomar en consideración que se puso en conocimiento del Consejo de Ministros la materia que iba a ser objeto de anuncio presidencial, la finalidad del documento que se iba a presentar. Se ha dado una irregularidad en términos formales, pero que no vicia ni afecta el contenido, la sustancia y la finalidad de aquello que se ha presentado. Eso no invalida el proyecto”, sentenció.

DATO

Exministros consultados por este Diario han señalado que, en algunas ocasiones, se aprueba el texto completo de una iniciativa y, en otra, los lineamientos generales.