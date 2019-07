Rafael Vela: “La jueza puede tener la última palabra”

El fiscal superior Rafael Vela recibió ayer a El Comercio para explicar la situación del acuerdo de colaboración eficaz de cara al pedido de reembolso que hizo Odebrecht.

— ¿Cuál es el estado de la sentencia del acuerdo de colaboración? ¿Ya está en una etapa de ejecución?

La sentencia ya ha sido homologada. Se ha aprobado en todos los extremos el acuerdo de colaboración eficaz. Como en toda ejecución de una sentencia, hay una serie de incidentes que se pueden formular como peticiones, otros como aclaraciones o adendas.

— Odebrecht ha reclamado la devolución de S/524 millones del fideicoimiso de la venta de Chaglla, pero existe una cláusula en la sentencia que indica que la fiscalía debe notificar que no existan investigaciones o procesos abiertos vinculados a la empresa. Pero ese no es el caso...

Nosotros vamos a dar una respuesta formal en estricto nivel de transparencia [...]. Nuestra opinión legal va a ser comunicada formalmente al ente administrativo correspondiente. Lo que pueda generarse a partir de nuestra opinión es algo que forma parte de lo que es propio de la ejecución de una resolución judicial. Nos mantendremos siempre sometidos a la legalidad.

— Por ejemplo, el Gasoducto del Sur o el ‘club de la construcción’ son investigaciones pendientes.

Las investigaciones en general son parte del trabajo proactivo de los fiscales. En algunas de ellas, la empresa ha reconocido responsabilidad de pagos ilícitos, como el Gasoducto. En el caso del ‘club de la construcción’, está colaborando. El fiscal no se queda solo con la información de Odebrecht, sino que nosotros tenemos 50 aspirantes a colaboradores eficaces y 5 personas jurídicas que también se han sometido a colaborar con la justicia.

— ¿Cuándo notificarán al ente administrativo sobre las investigaciones de Odebrecht?

Estamos justamente trabajando en ello. Tenemos que hacer un barrido nacional de información y eso es lo que está tardando en alguna medida poder responder inmediatamente conforme a lo que nosotros también estimamos que debe interpretarse del contenido total del acuerdo. Estimamos que pueda ser esta semana.

— Si el dinero que reclama Odebrecht no se entrega, ¿corre peligro la ejecución de la sentencia?

La posibilidad de ejecutar una sentencia en toda su extensión puede pasar por algunas incidencias aclaratorias, relacionadas con la interpretación de las cláusulas y yo no quisiera pronunciarme en ese aspecto. Es posible que la propia jueza establezca alguna aproximación a lo que ha considerado para aprobar el acuerdo. Esas circunstancias [...] podrían generar un pronunciamiento de carácter judicial, y discutiremos incluso lo que corresponde a la sostenibilidad del acuerdo.

— ¿La jueza puede volver a pronunciarse sobre la cláusula?

Si es que hay algún entrampamiento, eso lo deberá resolver la jueza y deberá establecer, si es que efectivamente no se libera ese dinero, una proporcionalidad de acuerdo a lo que el propio acuerdo diga y lo que ella haya interpretado al momento de la publicación de la resolución. Nosotros cumplimos con lo que se nos requiere y la autoridad administrativa es la que va a resolver, de acuerdo a la información que entreguemos, a la solicitud de la empresa o también podrá trasladar ese tipo de circunstancias a la palabra final de la jueza. Ella puede tener la última palabra.

— ¿El acuerdo de colaboración está en riesgo?

Una cuestión es la protección de la información que se ha aportado durante los últimos dos años y otra muy diferente son las consecuencias de la inejecutabilidad de una parte del acuerdo. Si no se ejecuta una parte, es posible que haya una reclamación de la empresa Odebrecht. Las consecuencias no tienen que ver con la protección de la información, sino con que el convenio pueda seguirse ejecutando y las obligaciones del colaborador se puedan materializar.

— La información ya entregada está asegurada, pero no próximos testimonios o diligencias…

Todo quedaría condicionado porque también si es que efectivamente existe una decisión, asumiendo un plano hipotético, es que el acuerdo entra en un grave conflicto respecto a su ejecutabilidad en las obligaciones asumidas. Una de las obligaciones es facilitar información de Drousys y My Web Day y darnos acceso irrestricto, otra es hacer comparecer a todos los exejecutivos de la empresa Odebrecht que pudieran declarar en los juzgamientos, todo eso podría ponerse en grave controversia.

— En caso llegue a ejecutarse un reembolso del dinero, ¿el Estado no quedaría en una situación de desprotección?

Estamos bastante claros en el trabajo serio que hemos realizado y el Poder Ejecutivo ha estado debidamente representado en esas negociaciones a través de su procurador. Él también ha firmado y ha participado en las audiencias en las que se discutió la aprobación del convenio.

— ¿Siente que la cláusula que impuso la jueza en la sentencia ató las manos a la fiscalía?

No necesariamente. Son incidencias que se pueden dar dentro de la ejecución de una sentencia. Hay que tomar esto como parte de las circunstancias que se pueden plantear, y como tal se resolverán también.

— Ninguna de las partes apeló la sentencia una vez que conocieron la cláusula…

Eso no es algo que me competa directamente, cada quien tiene el ejercicio libre de sus decisiones de carácter procesal. Lo que sí está claro es que uno no puede impugnar algo que le favorece, técnicamente sería improcedente cuando la jueza ha aprobado sin ninguna restricción el acuerdo.