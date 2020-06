Jorge Villacorta, secretario nacional del Partido Contigo (ex Peruanos por el Kambio), afirmó este lunes que no existe “ninguna evidencia de pago” en los registros de dicha agrupación política sobre la participación del compositor Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, en la campaña presidencial del 2016 de Pedro Pablo Kuczynski.

“No hay ninguna evidencia de pago porque hay muchos artistas que cobran, efectivamente, otros que lo hacen de manera gratuita. No existe ninguna evidencia de pago, pero lo que sí queremos deslindar es que el partido político Contigo no tiene ninguna relación con el señor Richard Swing”, insistió en RPP.

Además, reiteró que ‘Richard Swing’ participó en el cierre de los mítines de campaña de Arequipa, Cusco y Lima, por su cercanía con el presidente Martín Vizcarra, ya que tenían una "relación personal”.

“[Richard Swing] Tenía una relación personal con Martín Vizcarra y en los mítines de cierre animaba en algún momento, pero no era parte de la estructura política de la campaña, no era un operador artístico ni mediático de proyecciones políticas. Era alguien que vino con Martín Vizcarra y se fue con Martín Vizcarra”, señaló.

“El señor ‘Richard Swing’ fue un artista de tres mítines de la campaña, no fue parte de la campaña estructural que la veníamos trabajando desde el 2012”, agregó.

El programa “Panorama” difundió el domingo un video que registra una conversación entre el cantante Richard Cisneros y un interlocutor desconocido. En las imágenes se aprecia al artista ufanarse de la renuncia de la arqueóloga Sonia Guillén como titular del Ministerio de Cultura.

Al respecto, Jorge Villacorta consideró que la contratación del compositor en el Gobierno se debe a “favores personales”. Asimismo, señaló que nadie se “ufana” por la renuncia de un ministro si no tiene “a un padrino”.

“Aquí no se puede hablar de favores políticos, se habla de favores personales. O sea, se le ha conseguido trabajo a un amigo, a un pata del presidente Martín Vizcarra, que trasciende a seis ministros en una carrera tan importante como Cultura […] Tú no te puedes ufanar de haber botado a la ministra si no tienes a un padrino que respalda esas apreciaciones. Claro, él no sabía que lo estaban grabando para la prensa y lo liberó en su mediocridad para mostrar ese rostro de una persona que lo dice -además- en un tono como delincuencial”, dijo.

Como se recuerda, el cantante fue contratado por el Ministerio de Cultura para brindar charlas motivacionales a los funcionarios de dicha cartera durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno a raíz del coronavirus (COVID-19). Esto por una orden de servicio por S/30.000, aunque entre el 2018 y 2020 tuvo contratos por más de S/175.000.

