Arista asume la función en medio de la reactivación de protestas contra el Gobierno y el Congreso en Lima y otras regiones del país. No obstante, no se trata de una persona ajena a labores de inteligencia.

Fue jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) entre el 2019 y el 2020, durante la gestión del general PNP (r) Carlos Morán en dicha cartera y el gobierno de Martín Vizcarra.

En diciembre del 2020 pasó a desempeñarse como jefe de la VI Macrorregión Policial Junín-Huancavelica. En agosto del 2021, un reportaje de “Punto final” reveló que Carlos Zárate, un suboficial de esa jurisdicción asignado a la seguridad del entonces gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, había sido captado acompañando a Vladimir Cerrón no solo en esa región, sino también en Lima, en los meses anteriores. Ello pese a que al secretario general de Perú Libre no le correspondía tal prerrogativa al no ser funcionario.

Por entonces, Arista explicó al referido dominical que Zárate trabajaba bajo la modalidad uno por uno, y la policía no tiene mayor injerencia en las actividades que realice el suboficial en sus días de franco.

Como parte de su función en esa región policial, encabezó operativos para ubicar a investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro, aunque también recibió cuestionamientos.

Tras haber sido pasado al retiro por el gobierno de Pedro Castillo, Roger Arista fue condecorado por Fernando Orihuela, gobernador regional de Junín, militante de Perú Libre y persona cercana a Vladimir Cerrón. / GORE Junín

El gobierno de Pedro Castillo pasó al retiro a Arista en enero del 2022 por renovación de cuadros, la resolución fue firmada también por el entonces ministro del Interior, Avelino Guillén. Días después fue condecorado por Orihuela –quien aún aparece como afiliado a Perú Libre– por su “destacada labor en brindar seguridad y paz social en las nueve provincias” de Junín.

El 14 de marzo de ese año, ya con Alfonso Chávarry como titular del Mininter, fue nombrado jefe de la Digimin, pero renunció a los tres días de haber asumido funciones.

Fuentes del sector comentaron a El Comercio que Arista tomó esa decisión debido a presiones del gobierno castillista para no tomar acciones en torno a investigaciones contra el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco y sobrinos del entonces mandatario involucrados en presuntos actos de corrupción.

Entre otros cargos, durante el 2017 y el 2018, cuando era coronel, Arista fue agregado policial en la Embajada del Perú en Bolivia, país que por entonces era gobernado por Evo Morales. Durante esa labor, fue uno de los oficiales peruanos condecorados por la policía del vecino país por su cooperación en labores de inteligencia.

Perspectivas

El congresista José Cueto (Renovación Popular), presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento, dijo que no tenía mayor referencia de Arista, pero indicó que espera hablar directamente con él sobre el trabajo de la DINI. “Lo que tiene que hacer la DINI es proporcionar inteligencia estratégica, no dar información que quieran o no quieran escuchar las personas que deben recibir esa información”, declaró.

En diálogo con El Comercio, Carlos Morán, exdirector de la PNP y extitular del Mininter, se refirió al paso de Arista por la Digimin en marzo del 2022 y aseveró: “Él procedió correctamente en esa oportunidad y no dejó que le impusieran ningún tipo de presión para desempeñar ese cargo”.

“Con el general Arista regresa el profesionalismo a esa entidad y depende solo de él rodearse de los mejores cuadros para desarrollar su función a cabalidad y más aún ante la complicada coyuntura actual del país”, apuntó sobre la DINI y manifestó que esta “no es patrimonio de ningún gobierno, partido ni grupo político”.