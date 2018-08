Rosa Bartra: “El control político ha demorado las reformas”

La Comisión de Constitución empezará hoy el debate de la reforma judicial y política. La bicameralidad, la cuota de género y los cambios en el CNM concentrarán la primera sesión. A horas del esperado debate, la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, pide “diferenciar lo urgente de lo importante”.

—¿Qué proyectos verá Constitución como comisión principal?

El de reforma del CNM, el que busca crear la autoridad de integridad y control tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, el que incorpora el título de transparencia a instituciones del sistema de justicia, el TC y la Academia de la Magistratura, y el que crea el consejo para la reforma de justicia.

—También se encargarán de los de la reforma política. ¿Por qué no dejar la judicial en manos de la Comisión de Justicia?

Es que en algunos proyectos de esa reforma están involucradas instituciones reconocidas por la Constitución. No habrá ningún problema para sesionar de forma conjunta.

—Algunos lo atribuyen a que Fuerza Popular quiere tener control sobre la reforma judicial y por eso delega los proyectos a una comisión que presiden.

Debe primar un criterio de especialidad en la delegación. No se trata de quién lo hace, sino de hacerlo y bien. Eso requiere consenso.

—Propuestas como la reforma del CNM generan consensos, en teoría, desde hace mucho tiempo y no se concretaron hasta ahora. ¿A qué lo atribuye?

Fueron escenarios complicados para el Congreso. El control político tomó mucho tiempo y ha demorado las reformas que ahora, estoy segura, fluirán bien. Estamos pasando una grave crisis en el Parlamento en cuanto a la percepción ciudadana. Entonces, debemos entender que necesitamos hacer cambios.

—¿Cómo garantizará esa celeridad en el debate de la reforma judicial y política?

Ninguna propuesta que deba convertirse en una ley sostenible en el tiempo puede hacerse sin reflexión y el debate necesario. Se está proponiendo 100 diputados y 30 senadores, elegidos por microdistritos y macrodistritos. ¿Quién, cuándo y cómo los definió? ¿Nos podremos poner de acuerdo en eso?

—Bueno, hubo acuerdo para aprobar con celeridad normas como la de la reconstrucción. Una buena ley a ojos del Parlamento, pese a haberse aprobado en un día.

El Parlamento asumió el reto por la urgencia. ¿Es urgente definir, en 15 días, si debe haber dos cámaras en el Congreso? Si eso cambia los muertos por el friaje, trabajamos 24 horas, la sacamos y definimos jurisdicciones electorales. Sin embargo, si queremos elecciones que atraigan a los mejores, debe haber reflexión. Una norma no se saca porque el presidente, con errores de procedimiento y plazo, propone una fecha de referéndum como el 7 de octubre.

—Bajo ese criterio, ¿la reforma judicial le parece más urgente que la política?

Sí. Pero no vamos a descuidar ninguna y tampoco la agenda de la comisión.

—Señaló que hay cosas por corregir en los proyectos del Ejecutivo. ¿Cuáles son?

No necesitamos la bicameralidad si implementamos la segunda votación como mecanismo reflexivo antes de aprobar una norma. Es pertinente debatir una segunda cámara, pero como está planteada no ofrece garantías.

—¿Apoya la no reelección?

No estoy en desacuerdo. Pero el presidente obvia que el Ejecutivo –compuesto por él, los gobernadores y los alcaldes– administra recursos y puede hacer uso perverso en su reelección. En el Legislativo, no existe tal prohibición porque la labor es de control. Decir “porque yo no puedo reelegirme, tú tampoco” es irresponsable y un análisis simplista.

—Usted calificó como “materialmente imposible” el referéndum de octubre y el presidente retrucó que “de ninguna manera” pasará de diciembre. ¿Es viable llegar a esa fecha?

Él empezó diciendo que debía ser en octubre y que, si se movía alguna coma en sus propuestas, iría por las firmas. Ahora dice que debe ser en diciembre y que puede haber cambios. El presidente Vizcarra puede decir muchas cosas. Lo serio es analizar en el menor tiempo posible y con la mayor responsabilidad.

—¿Se podría llegar a diciembre?

Tendríamos que tener listos los dictámenes que vayan a ser materia de consulta. Saber, por ejemplo, cuáles son las jurisdicciones. El Perú no está para poner plazos urgentes con propuestas tan débiles como las del Ejecutivo.