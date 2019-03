Rosa Bartra: “Las reformas política y electoral son prioridad para mi bancada”

Rosa Bartra aclara que hizo una calificación general del gobierno cuando habló de incapacidad e ineptitud, y que no fue una alusión personal al presidente Martín Vizcarra. Afirma que este usó “peores calificativos” para referirse al Congreso. La legisladora asegura que se dará prioridad a los proyectos de reforma política y electoral en la Comisión de Constitución, la cual preside, pero indica que son casi 200 las iniciativas que hay sobre esa materia.

— Usted pidió al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, que evalúe su renuncia. Sin embargo, su bancada no la secundó.

Mi bancada apostó por no presentar una moción de censura. No nos reunimos para tomar esa decisión. Espero sí que el ministro de Justicia haya tomado nota de todo lo que se ha dicho. No es novedosa mi posición. Creo que un acuerdo que beneficia del modo que este lo hace a Odebrecht no debería haberse desarrollado en los términos que el Ejecutivo ha permitido que se negocie.

—¿A la mayoría de su agrupación sí le satisficieron las explicaciones de Zeballos sobre el acuerdo con Odebrecht?

No hemos tenido una discusión respecto a la satisfacción o insatisfacción de las respuestas del ministro. En mi caso, han quedado muchas dudas.

—Usó los términos incapacidad e ineptitud para referirse al presidente Vizcarra. Si él hubiera usado los mismos adjetivos para referirse a usted, ¿cómo lo hubiera tomado?

El presidente Vizcarra ha usado calificativos peores para referirse al Congreso. En su entrevista más reciente, él calificó al Congreso como una entidad que hace juego sucio, que hace contrabando y criollada. Eso me parece absolutamente inaceptable. ¿Alguien duda de que la gestión PPK-Vizcarra, en la solución de los problemas que nos aquejan, ha sido inepta e incapaz? Yo hice una calificación general del gobierno, no personal...

—Es bueno que lo aclare.

Lo he dicho. Y yo he hablado de cifras concretas, como los indicadores del presupuesto de inversión pública. En el 2016 la ejecución llegó al 62,49%, en el 2017 al 66,86%, en el 2018, el año de Vizcarra, llegó al 65,77%, menos que el 2017. En el 2019 al 8,82%, cuando debería ser 25%. ¿Eso es eficiencia? La reconstrucción sigue paralizada, la población vive en caos por la inseguridad, los conflictos estallan por todo el país. Me reafirmo en la crítica que hice al gobierno.

—Su vocero Carlos Tubino ha dicho que la postura en Fuerza Popular es evitar confrontaciones innecesarias con el gobierno. ¿Está de acuerdo?

Estoy de acuerdo en que la confrontación innecesaria está de más. No significa que si es necesario esta tenga que darse [...], no se puede poner la otra mejilla cuando hay ataques. Peor cuando son contra la institucionalidad del Congreso, cuando hay incapacidad, frivolidad [del gobierno]. En ese contexto, no se trata de confrontación, sino de llamar los hechos por su nombre.

— ¿Y qué autocrítica hace usted de su desempeño como congresista?

Siempre se puede mejorar el desempeño que uno tiene. En lo personal evaluaría el escaso tiempo que tuve para comunicar de manera asertiva todo lo que se hacía. Siempre hemos tenido que estar en posición defensiva para responder al ataque. Hemos asumido muchísimas responsabilidades, que han impedido implementar más mecanismos de acercamiento con la población.

—¿Quiere tomar la posta a Salaverry y ser la próxima presidenta del Congreso?

Para cualquier congresista es el máximo honor en su carrera parlamentaria presidir el Congreso. Es una responsabilidad enorme que en este momento va a requerir a alguien que tenga experiencia legislativa, que pueda concertar con todas las fuerzas, que pueda defender el fuero parlamentario y decirle al Ejecutivo cuáles son nuestras funciones constitucionales y defenderlas. No se ha conversado de esto en mi bancada, es prematuro.

— ¿Van a darle prioridad en Constitución a los proyectos que presente el Ejecutivo sobre la reforma política?

Esa pregunta es innecesaria. Como Comisión de Constitución vamos a priorizarla, no solo porque el presidente presente propuestas. En la comisión hay 94 proyectos de ley de reforma constitucional y 100 proyectos de ley sobre reforma electoral y política. Son cerca de 200 proyectos y muchos ya están dictaminados. Las reformas política y electoral son una prioridad en la agenda de mi bancada.

—¿Se podrán aprobar a tiempo para su implementación en las elecciones del 2021?

Esperamos, con un calendario ajustado, poder alcanzar las reformas prioritarias que deban ser implementadas en las próximas elecciones.

—¿Cuál es su postura sobre la propuesta de la bicameralidad sin reelección?

El Congreso debatió y aprobó la bicameralidad. De hecho, fue una aprobación con una votación altísima, que fue también aprobada por la bancada oficialista. Creo que este debate, que ya tiene proyectos de ley ingresados, se dará y veremos cuál es la posición ahora. Tendremos en cuenta también lo que se está proponiendo.

—¿Tiene interés en acompañar a su vocero a la reunión del lunes con el primer ministro Salvador del Solar?

Yo lo voy a acompañar. ¿Cómo podría faltar la presidenta de la Comisión de Constitución a una cita con el presidente del Consejo de Ministros? Muchísimas de las reformas se van a implementar desde la comisión que presido.

—¿De qué le interesa hablar con Del Solar?

No llevaré un planteamiento específico. Sí le puedo decir qué es lo que me gustaría escuchar: cuál es su plan estratégico, qué políticas públicas va a impulsar, cuál es su política anticorrupción, porque lo máximo que hemos escuchado es la declaración de interés o la formación de comisiones. Cómo va a mejorar la ejecución presupuestal. Desgraciadamente, más del 40% se queda sin ejecutar. ¿Cómo va a atender el problema de la reconstrucción más allá de cambiar al director? ¿Cómo van a garantizar la transparencia de los actos de gobierno?