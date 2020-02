La abogada Silvana Carrión aclara que, por el momento, solo se le ha encargado la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato, tras la abrupta salida de Jorge Ramírez. Agrega que su oficina tendrá que adoptar una posición sobre el proceso de colaboración eficaz de Odebrecht en la investigación del proyecto Gasoducto Sur Peruano, si la futura demanda ante Ciadi colisiona con este.

— ¿Usted se va a quedar como titular de la procuraduría ad hoc? ¿Ha podido conversar sobre ese tema con el procurador general, Daniel Soria?

Bueno, por ahora a mí se me ha encargado el despacho de la procuraduría ad hoc. Como saben hay una nueva institución creada por un decreto legislativo [la procuraduría general], con una reglamentación de hace un par de meses, en la que se establece nuevos lineamiento para el nombramiento de los procuradores. Entiendo que hay un trámite administrativo que seguir, que pasa por el Ministerio de Justicia con una propuesta que deben hacer y luego de eso nombrarían a la persona titular del despacho. Por ahora yo soy la encargada. El procurador general nos ha dado su respaldo y nos ha expresado que la intención de su oficina es que se continúe con el trabajo de la procuraduría ad hoc, que tiene un equipo consolidado, que ha ganado expertis con el trabajo de casi tres años.

— Una vez que se supere este proceso administrativo, ¿usted será nombrada? ¿U otra persona puede ser designada?

Esa es una decisión que le corresponde a la procuraduría general, no puedo adelantar alguna respuesta en ese sentido.

— El presidente Vizcarra consideró “un error” de Jorge Ramírez, su antecesor en la procuraduría ad hoc, buscar concretar reuniones entre Odebrecht y ministros de Estado. ¿Usted comparte esta postura?

A ver, primero respeto la opinión que pueda tener el presidente de la República sobre este tema, prefiero no hacer ningún comentario al respecto, puesto que la procuraduría general ya tomó una decisión al respecto. Ahora los procuradores no debemos a esta institución autónoma, que ha tomado una decisión, y a nosotros nos corresponde respetarla. Ahora si me preguntas, ¿si los procuradores podemos articular una defensa única del Estado para tener una mejor posición? Sí, claro, podemos hacer coordinaciones, articulaciones con diferentes sectores utilizando las vías que correspondan.

— Vizcarra también dijo que Ramírez buscaba que el Estado dé una prórroga de seis meses a Odebrecht para acudir ante el Ciadi por el Gasoducto Sur Peruano. ¿Esta era una función del despacho, que ahora usted lidera?

El Ministerio de Economía y Finanzas ya sacó un comunicado indicando, como corresponde, que el SICRESI [Sistema de Controversia Internacionales de Inversión] es al que le corresponde atender este tipo de pedidos. Esa es competencia exclusiva de este órgano que depende el MEF. Nosotros, nuestra competencia abarca los temas de reparación civil vinculados a temer penales o ilícitos, que podemos pedirlo en la vía penal.

— ¿A su parecer, la salida de Ramírez de la procuraduría ad hoc fue justificada?

Prefiero no hacer comentarios al respecto, el procurador Ramírez, con quien he trabajado casi tres años, es un amigo y colega al cual respeto mucho, él ya ha dado sus explicaciones. Prefiero respetar lo que él ya declaró. Lo que nos toca en adelante es asumir este encargo, es una oportunidad para continuar con el trabajo de todo el equipo.

— ¿Su despacho está facultado a informar al ministro de Justicia sobre los avances en las negociaciones por las reparaciones en el Caso Lava Jato?

Hay que situarnos en los tiempos. Nosotros tenemos la figura del procurador general desde hace poco, desde hace unas semanas que fue nombrado el doctor Soria. Entonces, es una institución nueva la que se está formando, de la cual ahora dependemos todos los procuradores. Todos los informes que debamos elevar son ahora a nuestro procurador general, sin perjuicio que si el Ministerio de Justicia nos pida información, también la podamos entregar. Esta procuraduría sí ha venido informado sobre su trabajo, temas, por ejemplo, sobre el acuerdo de colaboración, sobre los avances y logros de la procuraduría, cuando las empresas eran incorporadas como terceros civiles [responsables]. Todo eso fue elevado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que lo presidía el ministro o la ministra de Justicia de turno. Nuestro trabajo siempre ha sido informado. Esto no va a ser distinto ahora con la figura del procurador general, con quien ya hemos tenido reuniones.

— ¿Considera que la crisis en la procuraduría ad hoc ha sido superada? ¿Se ha pasado la página?

Estamos en ese proceso. Definitivamente, no le voy a decir que no ha sido una decisión dura [la salida de Ramírez] o que no lamentamos desde la procuraduría. Sí [lo hacemos], porque somos un equipo consolidado. Sin embargo, creo que estamos en proceso de pasar esta etapa, de pasar la página y de continuar con el trabajo. Este trabajo que hay en la procuraduría es bien intenso y tenemos dos colaboraciones de personas jurídicas en marcha que no pueden parar, debemos seguir trabajando en ellas.

— El Estado Peruano tuvo varias concesiones con Odebrecht, entre ellas la devolución de parte del dinero obtenido por la venta de Chaglla. ¿Hay mala fe de la empresa brasileña al demandar al Perú ante el Ciadi?

El Estado Peruano- a través de la fiscalía dentro del marco del proceso de colaboración eficaz- ha otorgado estos beneficios legales a la empresa Odebrecht, no hablemos de concesiones, la palabra técnica correcta es “beneficios”, que los establece el Código Procesal Penal y la Ley 30737. Esto permitió que se les exima de la ley y también la liberación de los fondos [de la venta de Chaglla], eso era parte del acuerdo, de la negociación a la que llegaron el Ministerio Público y Odebrecht, y se respeta, porque no tenemos competencia para oponernos al mismo. La jueza [María Álvarez Camacho], que aprobó el acuerdo, señaló en este punto específico que ese beneficio le parecía importante, que era legal y proporcional por la información que estaba dando la empresa […] El tema de la demanda que ha presentado Odebrecht ante Ciadi, primero aclarar que no se trata de una demanda, sino de una solicitud de arbitraje, lo lógico es que luego lo que va a hacer Odebrecht es presentar la demanda. Esta es una vía independencia al acuerdo de colaboración eficaz, pero llegado el momento, por parte de la procuraduría, si es que hay que analizar esta medida en conjunto se va a hacer. Y vamos a tener que tomar una decisión respecto al proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) también, si es que esa vía [la del Ciadi] y esta [la del proceso de colaboración por el GSP] en algún momento llegarán a colisionar.

— Más allá de una mirada legal, ¿cómo interpreta esta solicitud de arbitraje?

Ellos han explicado de que se trata de un derecho y la fiscalía así también se lo ha reconocido, un derecho que ellos tienen como holding en este procedimiento de recuperación judicial [en Brasil], de presentar esta solicitud de controversia ante el Ciadi. El acuerdo de colaboración por el GSP recién se está negociando, la fiscalía está corroborando la información entregada, luego nos citarán a nosotros, a la procuraduría ad hoc para ver si fijamos una pretensión civil dentro. En ese momento, tomaremos la decisión si es que esa demanda o futura demanda que presentaría Odebrecht en Ciadi tiene algún impacto en el tema de la colaboración y en la pretensión civil que nosotros vamos a proponer. En ese contexto tomaremos la decisión que corresponda.

— ¿El Perú debió esperar que se extinga el plazo que tenía Odebrecht para ir al Ciadi por GSP para retornar los fondos de Chaglla?

El acuerdo de colaboración eficaz fue firmado en febrero del año pasado, a fines de marzo se presentó al Poder Judicial y en junio fue aprobado. Parte de los beneficios era la liberación de estos fondos. Entonces, al haber sido evaluado por una jueza y haberse expuesto este beneficio, lo que corresponder era que finalmente se cumpla con la liberación de los fondos. Ahora el tema de plazos, de la solicitud ante Ciadi, de los plazos de la demanda arbitral por un tema de inversiones no es competencia de nuestra procuraduría, sino del SICRESI.

— La procuraduría ad hoc no estaba de acuerdo con liberar estos fondos, recuerdo que hubo una controversia con Ramírez…

Hubo algunas diferencias de interpretación en cuanto al tema de las investigaciones, pero nuestra posición no estaba dirigida a oponernos a los beneficios que otorgaba la fiscalía, porque los respetamos, estaba dentro de su competencia hacerlo. La diferencia era en la parte de la ejecución de este beneficio, pero no respecto al beneficio en sí, porque finalmente era algo que había acordado la fiscalía con la empresa.