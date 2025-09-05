La Procuraduría General del Estado decidió retirar del cargo de procuradora ad hoc para el caso Lava Jato a Silvana Carrión, poco después que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera que se están tomando acciones para hostilizar a fiscales y procuradores dedicados a casos emblemáticos de corrupción en el Perú.

A través de un comunicado este viernes, confirmaron que decidieron “dar por culminada” la designación de Carrión Ordinola haciendo uso de sus facultades previstas en su reglamento y el decreto legislativo 1326.

Comunicado sobre Silvana Carrión removida del cargo de procuradora ad hoc Lava Jato.

La información previamente había sido confirmada por la propia Carrión mientras brindaba una entrevista al portal Convoca.pe, al indicar que este viernes 5 de setiembre sesionó el Consejo Directivo de la Procuraduría y que, entre sus acuerdos, decidieron retirarla del cargo de confianza.

“Mientras estoy dando esta entrevista, me acaba de llegar noticia que el consejo ejecutivo de la Procuraduría acaba de cesarme en las funciones de la procuraduría ad hoc”, comentó al señalar que no fue notificada formalmente sino que lo vio en redes sociales.

“Parece que han sesionado el día de hoy y han tomado esta decisión. Creo que eso evidencia esta injerencia política de parte de algunas autoridades y, sobre todo como estamos siendo monitoreados por la OCDE, esta es una noticia que definitivamente no va a favorecer en el proceso de adhesión de nuestro país”, advirtió Silvana Carrión.

Horas antes, se conoció la carta enviada por la presidenta de la misión de alto nivel en el Perú de la OCDE, Kathleen Roussel, donde expresa su preocupación por la interferencia detectada en la labor de fiscales y procuradores a cargo de casos emblemáticos anticorrupción en el Perú, especialmente del caso Lava Jato.

En el documento remitido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, piden garantías para que haya independencia en estos procesos. “Medidas específicas deben ser adoptadas para proteger a estos procuradores de remociones injustificadas, suspensiones y otras formas de acoso interno y externo”, manifestó Russel.

Silvana Carrión dijo que esperará ser notificada formalmente de esta decisión para conocer los motivos de su remoción y, si bien reconoció que ocupó un cargo de confianza, resaltó que incluso la pérdida de confianza necesita explicaciones concretas.

“Si se trata de resultados, de logros de la procuraduría ad hoc, bajo mi liderazgo, es la que más ha recaudado en reparación civil en la historia en casos de corrupción. No creo que sea por un tema de evaluación de resultados”, manifestó.