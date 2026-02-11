Allegada a José Jerí presenta su renuncia irrevocable a la PCM tras cuestionamientos

Stephany Vega presentó su renuncia voluntaria e irrevocable al cargo de asesora de Alta Dirección del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La dimisión fue dirigida al titular del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

En el documento, Vega Morón indica que venía desempeñando funciones desde el 22 de octubre de 2025. La designación se formalizó mediante la Resolución Ministerial 282-2025-PCM, firmada por el primer ministro, luego de declararse vacante el puesto.

En su carta, la ahora exfuncionaria explicó que su decisión responde a “una reflexión personal, motivada por la intensa exposición pública y los constantes cuestionamientos mediáticos” desde que asumió el cargo.

Añadió que esta situación “no solo ha afectado mi imagen profesional, sino que también ha generado un impacto en mi estabilidad emocional y en la tranquilidad de mi familia”.

Asimismo, sostuvo que “resulta evidente que detrás de muchos de estos señalamientos existen intereses y posturas que no solo discrepan, sino que contravienen abiertamente los principios, la formación y los valores con los que he conducido mi vida personal y profesional”.

En esa línea, afirmó que prioriza “el bienestar de los míos” y el resguardo de su trayectoria.

Vega Morón también agradeció la confianza depositada en su persona y se comprometió a realizar “una adecuada entrega del cargo y de las funciones asignadas, a fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades”.

Como informó El Comercio, la abogada es considerada una de las personas de mayor confianza del presidente José Jerí. Lo acompañó en su despacho parlamentario y en la Comisión de Presupuesto del Congreso que presidió.