“Estoy en la tarea de buscar acercarme a todas las bancadas”

César Villanueva describe los planes del gobierno de Martín Vizcarra en diversos sectores. También adelanta que van a pedir facultades para temas concretos, como la política tributaria.

—El presidente habló de un pacto social. ¿Cuál sería el contenido de ese pacto social? ¿Se plantearía al Congreso en su presentación?

El pacto social obedece a una buena lectura del presidente Vizcarra sobre la fractura de confianza entre la población y sus autoridades e instituciones. Y dentro de esas instituciones, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Un país no puede caminar sin fortalecer su institucionalidad. Tiene que haber un diálogo y una coordinación lo más estrecha posible con el Congreso. ¿Cómo? Proponiéndole establecer una agenda común sobre los temas centrales.

—¿Se van a buscar acuerdos políticos sobre las reformas que hay que llevar adelante?

Sí, sin duda, yo estoy en esa tarea de buscar el acercamiento con todas las bancadas sin distinción para ver las prioridades que tenemos nosotros, la visión que tienen ellos, ver qué cosas articulamos en conjunto para establecer una agenda política. Creo que el gran pacto social implica también una buena relación política con el Congreso para fijar dos, tres, cuatro temas fundamentales para el país. Uno es la economía, que está un poco fría y necesitamos levantarla, atraer inversiones privadas. Otro es la reconstrucción. Un tercero es la corrupción, contra la que queremos hacer una lucha frontal porque por ahí se nos va mucho dinero. Tenemos que ver qué mecanismos vamos a utilizar para ir reduciéndola y eso necesita un acuerdo con el Congreso para leyes que se puedan presentar rápidamente.

—¿Van a pedir facultades?

Vamos a pedir facultades para pocas cosas, muy concretas. Por ejemplo, para las transferencias, porque los plazos están venciendo al 9 de abril y necesitamos unos 15 o 20 días más para poder organizar bien los proyectos, darle una mirada final y empezar a sacar la plata. Y para algunos elementos de política tributaria, que el ministro de Economía está preparando. De otro lado, el MEF está preparando un pequeño paquete de normas que puedan agilizar la ejecución. Y hay mucho presupuesto de gastos corrientes improductivos, muchos viajes, muchos viáticos, muchas consultorías. Vamos a pasar parte de ese dinero a inversión para recuperar la economía y controlar los gastos corrientes.

—¿Se van a incrementar impuestos o va a haber alguna clase de reforma tributaria para subir la recaudación?

No necesariamente vamos a subir impuestos. Vamos a hacer una reforma tributaria sí, y que implica también revisar el tema de exoneraciones. Hay un montón de exoneraciones que son improductivas. La Amazonía, por ejemplo, ha vivido con exoneraciones y no hemos avanzado. Uno: el poblador recibe un precio en el cual no está registrado oficialmente el IGV pero está cobrado a sobrecosto. Dos, en el caso de reintegro tributario, ha sido una fábrica de corrupción porque son empresas de papel: llega el papel, pero no llega el producto. En el caso de San Martín, hicimos un fideicomiso eliminando una de las exoneraciones de reintegro tributario y recuperamos un promedio de 45 millones de soles. En el caso de Iquitos son 100 millones de soles que pierde por año porque no se beneficia la población y el Estado tampoco los recibe.

—La ex ministra Cooper estaba planteando una unificación de los regímenes tributarios eliminando el RUS y el RER en un sistema gradual, con comprobantes electrónicos. ¿El gobierno lo va a empujar?

Todo aquello que obedezca a este proceso de simplificación, de facilitarle a quien paga impuestos, lo vamos a continuar. Hay un trabajo estrecho que ha estado haciendo Claudia Cooper con el nuevo ministro, informándole todo aquello en que han ido avanzando.

—¿El régimen Mype Tributario se mantendría?

Probablemente sí.

—Los maestros están pidiendo incremento de sueldos pese al aumento del año pasado, cuando los incrementos deberían venir por ascensos en la carrera. Y hay un déficit fiscal muy grande…

Vamos a explicar a la población cómo encontramos la economía. Si no podemos tener disciplina para manejar nuestros fondos, entonces vamos a tener problemas más adelante. No quiere decir que no estemos conscientes de los bajos salarios, pero tenemos que manejarlos en concordancia con el equilibro de la caja. Nosotros no vamos a hacer ningún ofrecimiento más allá de lo que podemos cumplir; es preferible decirles la verdad que crearles ilusiones.

—En Educación se criticó que el ministro Vexler había dado marcha atrás en algunas reformas educativas. Por ejemplo, había presentado un proyecto de ley al Congreso para bajar la exigencia para el ingreso a la carrera. ¿Se va a insistir en ese proyecto de ley?

No, la prioridad del gobierno es darle la mayor importancia a la educación. Si nosotros queremos una educación de mejor calidad, no podemos debilitar el tema meritocrático, sino reforzarlo. El asunto es conversar con los profesores para hacerles ver que cuanto más formados y actualizados puedan estar, estarán mejor económicamente. Meritocracia y salario van juntos. Otro tema es que tenemos profesores que ya han cumplido su ciclo y a veces no quieren salir porque si se jubilan, su sueldo cae al piso. Entonces vamos a manejar la jubilación adelantada que nos permita hacer el recambio con otros profesores que vendrán con una formación más fresca, más digitalizada.

—En Salud no se ha avanzado mucho, pero en el SIS sí ha habido una reforma silenciosa dirigida por el doctor Moisés Rosas, pero él fue cesado por el ministro Salinas. ¿Se va a continuar y consolidar esa reforma?

Sin duda alguna. Queremos reforzar este valioso trabajo que ha estado haciendo el SIS. Y obviamente tenemos que rodearnos de las personas que han estado dando resultados y que le pongan pasión a esto. Porque no es un trabajo burocrático más, es hacer que toda nuestra población sienta que tiene un seguro en los momentos que lo necesita. Silvia Pessah tiene esa orientación y tiene esa pasión. Denle la oportunidad de trabajar en estos 100 primeros días y van a ver que va a ser un motorcito increíble.

—Hay un problema serio con el sistema de pensiones. La ley del 95,5 tiende a desaparecer el sistema de pensiones en general y en la ONP muchos no reciben pensión. Hubo una propuesta de reforma formulada por el propio ministro de Economía, David Tuesta. ¿Se va a plantear esa reforma?

Sí, vamos a hacer una revisión de eso, justamente a través de Economía y con la intervención de otros ministerios. Pero es un tema que nos va a tomar un poquito más de tiempo para revisarlo.

—Es un objetivo recuperar la inversión privada, pero se ha puesto en Trabajo a un ministro completamente contrario a cualquier reforma o simplificación laboral, que es fundamental si además queremos más empleo con derechos. Entonces, ahí se observa una cierta incoherencia en el Gabinete. ¿Por qué se ha optado por poner a un ministro con ese perfil?

A ver, nosotros vamos a trabajar muy fuertemente en lograr que la inversión privada tenga confianza en invertir. No podemos tener una riqueza minera, petrolera, gasífera importante enterrada en el subsuelo y tener pobreza en la superficie. Por ejemplo, siempre ha habido una situación cuasi antagónica entre la visión del tema ambiental y la minería. Pero hoy hay tecnologías suficientes para manejar bien una armonía, un matrimonio entre la minería y la agricultura, y el manejo del medio ambiente. De tal manera, que hemos pedido que los ministros de Energía, del Ambiente, de la Producción y de Trabajo tengan que sentarse juntos.

—¿Habrá comités de ministros?

Así es, porque no podemos hablar de promover la inversión si no se juntan en un esfuerzo complementario, encadenado. Por eso yo no hablo casi de sectores, sino de equipos de responsables, comités de ministros, para tomar decisiones rápidas de ejecutar. El ministro de Trabajo tiene que ayudarnos a ver cuáles son esas normas que pudiesen tener nudos para desatar esos nudos que complican la situación laboral y que los trabajadores puedan ver en ello, más bien, un beneficio para mejorar y ampliar la capacidad de empleo en este país. Porque si yo no puedo invertir, porque todo me sale muy costoso, es imposible generar empleo. El problema es que como administramos la pobreza, a cada contrato laboral o a cada empresa formal le pones mucha carga porque es la única fuente que hay. Pero si tú abres el espacio, habrá más cantidad de trabajo. Es decir, el ministro tiene que readecuar su visión de política laboral. Eso implica que el ministro de Trabajo esté cerca del ministro de Producción, del ministro de Energía a donde se va a crear la riqueza, para acompañarlos.

—¿Va a haber una estrategia para hacer posible la inversión minera? Porque hay resistencias sociales, políticas. Por ejemplo, el caso de Tía María que hasta ahora no sale. ¿Se va a procurar que Tía María salga?

Sí, vamos a procurar que Tía María salga como vamos a procurar que podamos explotar cuantos proyectos mineros salgan, con dos condiciones: respeto al tema ambiental y un profundo respeto al tema social. Tiene que haber una relación de socios estratégicos entre los inversores, el Estado y las comunidades. La riqueza que va saliendo de estas minas no ha sido devuelta adecuadamente a estas zonas para mejorar la salud, la educación y para mejorar los ingresos de los campesinos. Vamos a traer gente que ya tiene experiencia en hacer de la pequeña agricultura un gran proceso de recuperación.

—¿Tía María podría salir este año?

Sí, yo pienso positivamente que sí. Si ayudamos a superar algunos nudos y conversamos con la gente. Necesitamos más ingresos. Yo voy a ir junto con Martín incluso ahí, a cada sitio.

—En el Ministerio del Interior varios proyectos y reformas que se estaban llevando a cabo han sido abandonados. Por ejemplo, Barrio Seguro, la reforma de la inteligencia policial… todo el equipo ha salido...

Probablemente, por este período, se ha creado algún desconcierto y algunas cosas se hayan dejado. No vamos a dejar que eso ocurra. Basombrío ha hecho un buen trabajo y hay que seguirlo. Barrio Seguro lo vamos a seguir. Ha estado dando un resultado fantástico en las zonas peligrosas. El tema de la inteligencia de la investigación es clave: no se puede hacer operaciones a ciegas. El ministro del Interior está preparando un plan. También se ha dicho que tener un ministro policía o militar implica que “otorongo no come otorongo”. No, no. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en limpiar de corruptos las instituciones progresivamente...

—El problema también es que el Poder Judicial repone a muchos de los policías que son cesados…

Ese es un mal que se da no solamente en la policía, sino en todos los sectores. Sacas gente que no debe estar y la reponen. Entonces, tenemos que buscar una forma de resolver eso y la otra cosa es que hay gente que ya ha sido sentenciada y se pasa de un sector a otro...

—Estamos pasando los CAS al régimen 728 en lugar de pasarlos a la Ley del Servicio Civil, que da los mismos beneficios pero con meritocracia. ¿La Ley del Servicio Civil va a tener prioridad ahora?

Sí, vamos a impulsarla. Nosotros queremos reforzar Servir porque ha sido un filtro meritocrático importante. A mí, en San Martín, me ha servido mucho. Yo dije que toda la gente concurse. El beneficio de la gente que concursa es que si tiene méritos, tiene opción para ganar mejor. Porque resolver los problemas de una manera facilista, sin la evaluación, perjudica a todos porque no mejoramos la calidad del servicio público. Pero esto cuesta y tenemos que ver cómo lo manejamos.

—¿Cuál sería la respuesta del gobierno si la Corte IDH dispusiera la revocación del indulto a Fujimori?

Bueno, cuando ese hecho se dé vamos a revisar. Pero en principio el Perú está adscrito a la corte internacional y nosotros debemos ser respetuosos de las decisiones que allí se tomen, pero viendo el informe respecto de la decisión que emita la corte. Es un asunto delicado y por lo tanto necesita una evaluación muy serena.

—Viene el presidente Trump a la Cumbre de las Américas. Él está desatando una guerra comercial que puede terminar afectando al Perú. Lampadia ha propuesto que el Perú defienda en la cumbre la necesidad del libre comercio internacional, sin proteccionismos ni guerras comerciales. ¿Lo hará?

El Perú tiene que estar en la corriente de ampliar el comercio internacional porque el sistema proteccionista no funciona. El propio Estados Unidos ha impulsado el libre comercio. Vamos a tocar el tema con la cancillería para ver cómo manejamos una situación de esa naturaleza.

—¿Hubo alguna clase de conversación con el Frente Amplio para nombrar a Liliana La Rosa en el Midis?

No, no ha habido ninguna conversación con ningún partido político para nuestros ministros. Hemos traído a Liliana La Rosa porque es una profesional de primera y si ha tenido una militancia en el Frente Amplio, ya no la tiene. Sencillamente, no hemos hecho distingos de si ella pertenece o ha militado o simpatiza con tal o cual.