La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, señaló que el debate que se llevará a cabo hoy en la Comisión Permanente sobre el informe que recomienda destituir e inhabilitar a Pedro Chávarry no podrá considerar nuevos elementos como los indicios de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) sabía de un cambio en las calificaciones que permitieron la ratificación inmediata del ahora fiscal de la Nación.

"Vamos a resolver en función a lo que dice el expediente. El debido proceso no me obliga a mí a observar esta regla, sino que obliga al Estado peruano a que lo que resolvamos se ajuste al expediente. No podemos incluir temas nuevos", señaló la portavoz de Fuerza Popular en declaraciones a RPP.

Úrsula Letona se refirió a información que publicó hoy El Comercio, en el cual se detalla cómo, en un debate que solo duró 31 segundos, los ex consejeros del CNM dieron cuentas de las irregularidades en las notas de Pedro Chávarry y decidieron ignorarlas para ratificarlo en una sesión que se llevó a cabo el 3 de julio pasado.

"El Congreso, de oficio o a través de una denuncia constitucional, tendrá que merituar lo que ha sucedido. Si se demuestra, no solo que esto se dio, sino que lo que señala El Comercio es cierto, tendremos que evaluarlo. No podemos resolver en base a presunciones periodísticas", consideró la parlamentaria.

En otro momento, Úrsula Letona rechazó las declaraciones que hizo el congresista Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, quien elaboró el informe que recomienda destituir a Pedro Chávarry y quien consideró que habría un tipo de coordinación entre la defensa del fiscal de la Nación y la bancada de Fuerza Popular.

"Eso es absolutamente falso. Como vocera del partido no he tenido ningún acercamiento con el Dr. Julio Rodríguez (abogado de Pedro Chávarry). Personalmente, no lo conozco y, si lo he visto, lo saludo como saludo a todas las personas que veo. Es una afirmación irresponsable y temeraria del congresista Juan Sheput", indicó