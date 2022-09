El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseveró que no conoce a nadie que “que no viva del Estado”, esto luego de que se revelara que recibió 12 500 soles al mes de su partido como parte del presupuesto que reciben las agrupaciones que pasaron la valla en los últimos comicios.

“No conozco a nadie que no viva del Estado, ni el que se crea más privado que nadie. Los medios dicen te pago con “mis impuestos”, como si uno no pagara impuestos y quizá más de los que critican. La hipocresía funciona en los incautos, pero no para los entendidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pronunciamiento de Cerrón Rojas se da luego de que el último domingo, el dominical Punto Final detallara que Cerrón recibió un pago de haberes en febrero por S/3.500 y después en los meses siguientes, marzo, abril y mayo, obtuvo un salario de S/12.500 cada mes.

Con relación a este tema, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que investigarán el uso de los fondos públicos que realizan los partidos políticos.

“Respecto a cualquier denuncia que se haya podido realizar, estamos en etapa de verificación y control. Yo estoy en una etapa sancionadora y no podría pronunciarme al respecto”, manifestó para la prensa.