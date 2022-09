Los peruanos Virgilio Martínez, Pía León, chefs de Central, Mil y Kjolle; y, Jaime Pesaque, chef de Mayta, 500 Grados y Sapiens, vuelven a llevar a los más alto el nombre del país. El certamen The Best Chef Awards 2022 los situó en los puestos 15, 50 y 95, respectivamente. Con este reconocimiento, los peruanos continúan destacando en las listas mundiales de la gastronomía y representando a la cocina peruana de autor en el mundo.

Hace solo unos meses los restaurantes de los tres chefs peruanos fueron reconocidos por los 50 Best y situados en importantes posiciones. Recordemos que Central de Virgilio Martínez ocupó el segundo puesto de los mejores del mundo y se consagró como el mejor de Latinoamérica; mientras Kjolle de Pía León, se ubicó en el puesto 68 de cien.

Pía León y Virgilio Martínez en The World's 50 Best 2022. / David Holbrook

Las apuestas creativas e innovadoras de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, revalorando los insumos andinos y el lado humano de cada plato servido en sus restaurantes, siguen sorprendiendo al mundo. Solo el año pasado, la cocinera peruana fue nombrada como la mejor chef femenina del mundo por la lista The World’s 50 Best, siendo la primera peruana en ocupar tal distinción.

Central de Virgilio Martínez y Pía León hace un recorrido gastronómico experimental por diversos ecosistemas del Perú.

Por su parte, Jaime Pesaque sigue escalando posiciones y destacando como uno de los mejores del mundo. Recientemente, los 50 Best sorprendieron posicionando a su restaurante Mayta en el puesto 32 de la lista de los mejores del mundo por sus apuestas vanguardistas en este restaurante que combina sabores de costa, sierra y selva con técnica, texturas y formas de cocción.

Jaime Pesaque es el chef de Mayta, Sapiens y 500 Grados. Ha sido seleccionado en el puesto 98 de The Best Chef Awards. / Jaime Pesaque Restaurantes.

Conoce más de la lista de The Best Chef Awards

El chef vanguardista David Muñoz, conocido en el mundo de la gastronomía como Dabiz Muñoz, fue reconocido por segundo año consecutivo como el mejor chef del mundo en la sexta edición de The Best Chefs Awards. Muñoz es conocido mundialmente por su restaurante DiverXo, ubicado en Madrid, célebre por sus 3 estrellas Michelín y por ser el más caro de España. Además, es el cuarto mejor del mundo de la lista de los 50 Best.

El chef de DiverXo, Dabiz Muñoz, renovó su título como el mejor del mundo en The Best Chef Awards 2022. / PIOTR WYSZYNSKI

Vanguardia o morir

Durante la gala de The Best Chef Awards se renuevan las listas de clasificación de los 100 mejores cocineros del mundo seleccionados por los votos de 350 personas, entre cocineros y profesionales como periodistas, críticos, fotógrafos, etc. Después de Muñoz, siguen en la lista el danés Rene Redzepi y el catalán Joan Roca, de El Celler de Can Roca. Según la organización, los votantes han reconocido nuevamente “una cocina personalísima, imprevisible e instalada en la excelencia que huye de mimetismos pese a asimilar influencias e inspiraciones dispares”. El lema del evento es: vanguardia o morir.

Al margen del esperado top 100, se otorgaron 12 premios especiales que señalan el mérito de los chefs en diferentes campos:

The Best Chef votado por profesionales: Dabiz Muñoz (DiverXO, Madrid, España)

The Best Pastry Award impulsado por Valrhona: Antonio Bachour (Bachour, Coral Gables, Estados Unidos)

The Best Chef Pristine Award impulsado por GinRaw: Ana Roš (Hiša Franko, Kobarid, Eslovenia)

The Best Chef Dining Experience Award impulsado por Ron Matusalem: Anne-Sophie Pic (Pic, Valence, Francia)

The Best Chef FoodArt Award impulsado por Arturo Sánchez: Natsuko Shoij (Éte, Tokyo, Japón)

The Best Chef City Gourmet Award impulsado por Correos: Dabiz Muñoz (DiverXO, Madrid, España)

The Best Chef Innovation Award impulsado por Custom Culinary: Josh Niland (Saint Peter, Sídney, Australia)

The Best Chef Rising Star Award impulsado por Perrier-Jouët: Jessica Rosval (Casa Maria Luigia, Modena, Italia)

The Best New Entry impulsado por Le Nouveau Chef: Riccardo Camanini (Lido 84, Gardone Riviera, Italia)

The Best Chef Pizza Award impulsado por Molini Pizzuti: Franco Pepe (Pepe in Grani, Caiazzo, Italia)

The Best Chef Legend Award impulsado pro Difference Coffee: Pierre Koffmann (Tarbes, Francia, 1948)

The Best Chef Science Award impulsado por Academia Madrileña de Gastronomía: Andoni Luis Aduriz (Mugaritz, Rentería, España)

Destacar personas, no restaurantes

El objetivo de The Best Chef Awards es darle la relevancia merecida a las personas, a los chefs, no a los restaurantes ni localizaciones: “El foco se sitúa sobre el chef, sus inquietudes, su aproximación a la cocina y aquello que le hace destacar entre cuantos le rodean. Cocinar bien no es suficiente, también se rastrea y se pone en valor la creatividad, la inteligencia, la pasión, la innovación, la sostenibilidad, la asunción de la tecnología o la ciencia y el impacto social positivo a través de la cocina”, señala el comunicado de prensa. Con este concurso se quiere establecer vínculos mundiales entre los mejores pensadores y líderes del universo gastronómico y la alta cocina.

Mas información

The Best Chef Awards es impulsado por Perlage en Madrid. Esta es su sexta edición

La ceremonia se celebró el 20 de setiembre en el Palacio de Cibeles

Conoce la lista completa del 100 The Best Chef Awards 2022:

1. Dabiz Muñoz (España)

2. Rene Redzepi (Dinamarca)

3. Joan Roca (España)

4. Massimo Bottura (Italia)

5. Andoni Luis Aduriz (España)

6. Björn Frantzen (Suecia)

7. Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, España)

8. Alain Passard (Francia)

9. Ana Ros (Eslovenia)

10. Alex Atala (Brasil)

11. Rasmus Munk (Dinamarca)

12. Rasmus Kofoed (Dinamarca)

13. Ángel León (España)

14. Niko Romito (Italia)

15. Virgilio Martínez (Perú)

16. Grant Achatz (Estados Unidos)

17. Riccardo Camanini (Italia)

18. Eneko Atxa (España)

19. Bittor Arginzoniz (España)

20. Anne-Sophie Pic (Suiza)

21. Andreas Caminada (Suiza)

22. Mauro Colagreco (Francia)

23. Yannick Alleno (Francia)

24. Dominique Crenn (Francia)

25. Dan Barber (Estados Unidos)

26. Paolo Casagrande (Italia)

27. Rodolfo Guzmán (Chile)

28. Julien Royer (Francia)

29. Yoshihiro Narisawa (Japón)

30. Mauro Uliassi (Italia)

31. César Ramírez (Estados Unidos)

32. Enrico Crippa (Italia)

33. Quique Dacosta (España)

34. Christian Bau (Alemania)

35. Clare Smyth (Reino Unido)

36. Paco Roncero (España)

37. Jonnie Boer (Países Bajos)

38. Diego Guerrero (España)

39. Eric Vildgaard (Dinamarca)

40. Heston Blumenthal (Reino Unido)

41. Javier y Sergio Torres (España)

42. Martin Berasategui (España)

43. Paco Morales (España)

44. Corey Lee (Corea del Sur)

45. Alexandre Mazzia (Francia)

46. Alberto Landgraf (Brasil)

47. Giuseppe Iannotti (Italia)

48. Manu Buffara (Brasil)

49. Daniel Humm (Suiza)

50. Pía León (Perú)

51. Marco Müller (Alemania)

52. Nick Bril (Países Bajos)

53. Emmanuel Renaut (Francia)

54. Arnaud Donckele (Francia)

55. Mingoo Kang (Corea del Sur)

56. Dani García (España)

57. Jorge Vallejo (México)

58. Antonia Klugmann (Italia)

59. Floriano Pellegrino (Italia)

60. Bruno Verjus (Francia)

61. Agustín Balbi (Argentina)

62. Hans Neuner (Austria)

63. Joris Bijdendijk (Países Bajos)

64. Sven Elverfeld (Alemania)

65. Hélène Darroze (Francia)

66. Himanshu Saini (India)

67. Hiroyasu Kawate (Japón)

68. Félix Lo Basso (Italia)

69. Leonor Espinosa (Colombia)

70. Henrique Sa’ Pessoa (Portugal)

71. Tristin Farmer (Reino Unido)

72. Natsuko Shoji (Shoji)

73. Elena Reygadas (México)

74. Vicky Lau (Hong Kong)

75. Diego Rossi (Italia)

76. Gertde Mangeeler (Bélgica)

77. Gareth Ward (Reino Unido)

78. Josh Niland (Australia)

79. Moreno Cedroni (Italia)

80. José Avillez (Portugal)

81. Yusuke Takada (Japón)

82. Karim López (México)(

83. Domenico Marotta (Italia)

84. Santiago Lastra (México)

85. Paulo Airaudo (Argentina)

86. Álvaro Clavijo (Colombia)

87. Paco Pérez (España)

88. Dong Zhenxiang (China)

89. Norbert Niederkofler (Italia)

90. Peter Goossens (Bélgica)

91. Jeremy Chan (Reino Unido)

92. Przemysaw Klima (Polonia)

93. Tala Bashmi (Baréin)

94. Atsushi Tanaka (Japón)

95. Jaime Pesaque (Perú)

96. Fina Puigdevall & Martina Puigvert (España)

97. Vicky Cheng (Hong Kong)

98. Debora Fadul (Guatemala)

99. Stefano Baiocco (Italia)

100. Helena Rizzo (Brasil)