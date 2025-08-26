El chifa, resultado de la fusión entre la cocina china y la peruana, es uno de los sabores más arraigados en la mesa nacional. Platos como el arroz chaufa, el tallarín saltado o el wantán frito son parte esencial de la identidad gastronómica del Perú. Desde la creación de los Premios Somos en 2023, la categoría al Mejor chifa ha estado presente para reconocer la importancia de esta tradición.

En su edición 2025, el público volvió a elegir como ganador al histórico restaurante Titi, que repite el triunfo por tercer año consecutivo.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Con más de seis décadas de historia, Titi ha marcado un estándar en calidad y sabor, convirtiéndose en un referente indiscutible de la cocina chifa y en un lugar de encuentro para generaciones de peruanos. El chifa Titi se ubica en Avenida Javier Prado Este 1212, San Isidro. Y ahora también cuenta con una sede en Los Bambúes 198, La Molina.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría en los Premios Somos 2025:

Chung Tong

Four Seas

Hakka

Hou Wha

Lung Fung

Master Kong

San Joy Lao

Titi

Wa Lok

Wong King

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.