Conforme a los criterios de Saber más

El preferido de mi casa de toda mi vida, el favorito de mi papá, el que no puede faltar cada navidad. Les doy tres secretos para que su puré sea el mejor: 1) Cocinar los camotes al horno con piel, no sancocharlos. 2) Pelarlos y aplastarlos calientes con la mantequilla, te quedaran super cremosos. 3) Usar un mixer o colador (no tan finito) para que no haya fibras.

A esta misma receta antes le ponía marshmallows y los derretía en el horno, hasta que agarraban un ligero color dorado, se ve lindo y quedan delis. Pero por ahora prefiero evitar exceso de azúcar y la verdad no los necesita.

(Foto: Colette Olaechea)

Ingredientes:

2 kg de camote amarillo mediano

2 cucharada de miel de abeja, panela o azúcar

2 tazas de jugo de naranja natural

30 g de mantequilla

Una pizca de sal

Preparación:

Colocar los camotes lavados, con piel en una bandeja con papel manteca y cocinar al horno por 1 hora aproximadamente, a 400 grados Fahrenheit (aproximadamente 200 grados Celsius. Retirarlos del horno (verán los camotes inflados con la piel separada del camote y un poco caramelizados), pelarlos y aplastarlos hasta crear un puré, junto con la mantequilla. Luego añadir la miel o el azúcar y el jugo de naranja e incorporar todo hasta lograr un puré homogéneo. Se pueden ayudar con un mixer o un colador para que quede super cremoso y sin fibras.

Nota: Si lo preparan temprano lo pueden colocar en un pyrex y reservar en el refrigerador tapado con un film. Una hora antes de ir a la mesa lo sacan para que agarre temperatura ambiente y si desean lo pueden calentar en el horno, 15 minutos antes de servir.

Para más recetas sencillas como esta sígueme todos los lunes en Provecho. Cariños, Colette

TE PUEDE INTERESAR