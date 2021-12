Conforme a los criterios de Saber más

Simplemente deliciosas, al dente y crocantes. Aparte que decoran tu mesa lindo. Combinan super bien con el menú navideño, que en mi casa es arroz con aceitunas, puré de camote, ensalada thai y, pavo y/o jamón. Por favor me escriben si las preparan.

Ingredientes:

3 manzanas (use Royal Gala pero pueden usar delicia, Fuji o la que tengan)

3 peras

45 g. de mantequilla con sal aproximadamente, a temperatura ambiente

60 g. de nueces picadas rústicamente (pueden ser pistachos, almendras, nueces, maní… o un mix)

1 cucharada de canela en polvo

1 o 2 limones, ralladura y zumo

2 cucharadas de azúcar rubia o panela (30 g.)

Hojas de menta para decorar

Preparación:

Alistar un Pyrex o placa para el horno con papel manteca o enmantequillado. Lavar y cortar por la mitad las peras y las manzanas, con la ayuda de una cucharita sacar el corazón y pepas haciendo un hoyito para el relleno. Paralelamente ir agregando unas gotitas de limón a la parte interna de las manzanas y las peras para que no se oxiden y, aportar sabor también. Ir colocando las manzanas y peras, junto con su par, en la placa que irá al horno. En un bowl colocar la mantequilla en cubos pequeños, las pecanas, las nueces, el azúcar, la canela y la ralladura de limón. Mezclar con cuidado y rellenar las manzanas y las peras. Cocinarlas en un horno precalentado a 200 grados Celsius por 18 minutos aproximadamente (no recomiendo más tiempo para que queden al dente y no pierdan color. Servir y decorar con unas hojitas de menta encima.

Nota: Quedan delis, para otra ocasión, con una bola de helado de vainilla encima.

Para más recetas sencillas como esta sígueme todos los lunes en Provecho.

Cariños, Colette