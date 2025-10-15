¿Quieres hacer turrón de Doña Pepa en casa? Sigue esta receta con harta miel de frutas

Escucha la noticia
¿Quieres hacer turrón de Doña Pepa en casa? Sigue esta receta con harta miel de frutasResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El turrón de Doña Pepa es sin duda el postre más consumido en el mes de octubre por su valor afectivo y de fe. En esta nota La Gastronauta nos prepara su receta.
MIRA: Turrón de Doña Pepa: aprende la receta de la legendaria Teresa Ocampo
Sigue los pasos:
Newsletter Provecho
Ingredientes
Masa
- 550g harina sin preparar
- 10g polvo de hornear
- 3 cucharadas de ajonjolí tostado
- 5g bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de sal
- 250g manteca
- 6 yemas de huevo
- 1 cucharada anís en grano
- 130ml agua tibia/caliente
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Miel
- 600gr chancaca
- 500gr azúcar blanca
- 2 cucharaditas de pimienta de chapa
- 3 ramas de Canela
- 10 clavos de olor
- 3 unidades manzana de agua
- 1/2 piña, cáscara y trozos de piña
- 2 unidades de membrillo
- 2 naranjas
- 1 limón
- 1 cucharada de glucosa
- 1 hoja de higo
- 1.5lts agua
Montaje
Confites, grageas, pepelmas, pensamientos, rompemuelas
Preparación
Para la masa
Hacemos una fontana de harina y agregamos la manteca junto con las yemas, el polvo de hornear y la sal. Arenamos con las manos. Volvemos a formar una fontana y agregamos el resto de ingredientes, integrándolos de adentro hacia afuera para luego usar las manos y terminar de amasar hasta que no se pegue a la mesa. Cortamos en cuatro porciones, forramos con papel film y refrigeramos por mínimo 30 minutos. Estiramos sobre una mesada con harina a mínimo 1 cm de grosor y luego cortamos palitos de aproximadamente el grosor de un dedo índice. Colocamos los palitos en una placa para horno con harina y hornearemos a 180°C por 40 minutos. Retiramos y dejamos enfriar para luego poder usar.
Para la miel
Vertemos todos los ingredientes en una olla y los cocinamos a fuego medio para que infusionen durante mínimo 45 minutos. Pasamos por un colador y regresamos a la olla hasta que tome punto de miel. Retiramos y dejamos enfriar para luego armar.
Para el armado
En un molde engrasado con mantequilla, ponemos papel manteca para luego intercalar palitos de masa y miel hasta llenar, pero procurando invertir el sentido de los palitos en cada piso para que no se filtre la miel entre capas. Otro buen tip es poner palitos triturados en cada capa de palitos y raspar con tenedor para crear una capa pareja. Terminar el armado decorando con los confites preferidos.
TE PUEDE INTERESAR
- Guía útil para disfrutar del turrón de Doña Pepa sin preocupaciones: cómo consumirlo sin afectar tu salud física y mental
- Turrón de la Panadería Nazarenas y los secretos detrás de un espacio con más 100 años de historia
- Turrón de Doña Pepa: 20 turrones imperdibles para este octubre, según los lectores de Provecho
Contenido sugerido
Contenido GEC